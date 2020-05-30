Общественные деятели и политики Беларуси высказались о незаконной акции во время сбора подписей в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Акция блогера Сергея Тихановского в Гродно, которую он устроил во время сбора подписей, незаконна и вызвала возмущение среди общественных деятелей и политиков.

Так, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол отметил, что сбор подписей нельзя проводить в формате митинга, это незаконно. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео с этого события. Напомним, накануне в Гродно во время акции Тихановского завязалась драка, когда на место прибыли сотрудники милиции, то двое из них получили телесные повреждения. Они в больнице возбуждено уголовное дело.

Не тот формат

Также политик прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что якобы в Гродно прошла большая акция, напомнив, что этот человек – профессиональный пиарщик и умеет делать картинку, не соответствующую действительности.

Возмутило общественность и то, как блогер обращался с женщиной, которая всего лишь хотела задать вопрос.

Политические вопросы решаются не на улице

Тем временем заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич высказал мнение, что все политические вопросы следует решать в конституционном ключе, а не на улицах. Об этом сообщает БЕЛТА.

Политик подчеркнул, что призывать людей идти на улицы и там бороться за власть, устраивая массовые беспорядки и протесты, недопустимо и безответственно.

Он отметил, что подобные акции нарушают Конституцию.

Сбор подписей – это не массовое мероприятие

В свою очередь, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призвал не путать сбор подписей инициативными группами и массовые мероприятия.

Он добавил, что в столице есть шесть мест, где разрешено проводить подобные мероприятия.

Деструктивные акции нарушают права белорусов

Член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц также отметил, что организаторы незаконных политических акций нарушают права мирных граждан. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он также пояснил% если кто-то нарушает эти права мирного населения, то правоохранительные органы обязаны это пресекать. Чайчиц напомнил, что такой подход действует во всех цивилизованных странах.

Провокация – это путь в никуда

Свое мнение по поводу подобных акций высказал и директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Он поделился мнением на своей странице в Facebook, отметив, что даже несмотря на занятость из-за эпидемиологической обстановки, не смог пройти мимо происходящих в стране политических событий.

Он пояснил, что считает деструктивные акции путем в никуда.

Мирные акции вызывают доверие

Согласна с ним и член Совета Республики Марина Ильина. Сенатор на своей странице в Facebook отметила , что лишь спокойные и мирные акции потенциальных кандидатов в президенты вызывают доверие у избирателей.

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк также заявил , что поведение блогера Тихановского во время событий в Гродно просто недопустимо. Потенциальный кандидат в президенты не должен так себя вести.

Председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, в свою очередь, подчеркнул , что организация серьезно обеспокоена попытками устроить информационную травлю журналистов и редакций, освещавших акцию в Гродно, а также нападение на сотрудников милиции и транспортные средства МВД, нарушение общественного порядка во время этих событий и последовавшие за этим задержания провокаторов.

Добавим, что в МВД ранее прокомментировали ситуацию в Гродно в своем Telegram-канале.

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