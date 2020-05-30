Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты

Источник материала: ОНТ

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал лидером нового рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.

38-летний швейцарец за последний год заработал $106,5 миллионов. Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист. На втором месте находится Криштиану Роналду. На третьей позиции – Леонель Месси. Также в десятке – бразилец Неймар и три баскетболиста: Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стефен Карри.

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