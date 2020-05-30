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Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты

30.05.2020 20:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал лидером нового рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.

38-летний швейцарец за последний год заработал $106,5 миллионов. Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист. На втором месте находится Криштиану Роналду. На третьей позиции – Леонель Месси. Также в десятке – бразилец Неймар и три баскетболиста: Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стефен Карри.

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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал лидером нового рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. 38-летний швейцарец за...
 
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