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Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты
Источник материала: ОНТ
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал лидером нового рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.
38-летний швейцарец за последний год заработал $106,5 миллионов. Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист. На втором месте находится Криштиану Роналду. На третьей позиции – Леонель Месси. Также в десятке – бразилец Неймар и три баскетболиста: Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стефен Карри.
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал лидером нового рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. 38-летний швейцарец за...
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