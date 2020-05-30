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Гамбургский счет Романчука к Лукашенко: неуд за невыполнение предвыборных обещаний

30.05.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общаясь 29 мая с работниками МТЗ, Александр Лукашенко справедливо отметил, что, во-первых, надо говорить правду, какой она бы ни была, во-вторых, критиковать работу, действия, решения без перехода на личности. Так и сделаем.

Гамбургский счет Романчука к Лукашенко: неуд за невыполнение предвыборных обещаний
Общаясь 29 мая с работниками МТЗ, Александр Лукашенко справедливо отметил, что, во-первых, надо говорить правду, какой она бы ни была, во-вторых, критиковать работу, действия, решения без перехода на личности. Так и сделаем.




Обещание № 1: «Наши дети, внуки и правнуки будут свободно жить на своей земле». «Беларусь всегда будет свободной и независимой».

Вот четыре измерения свободы: 1) свобода человека, 2) политическая свобода, 3) гражданская свобода, 4) экономическая свобода.

Согласно докладу Freedom House 2020 «Nations on Transit 2020» (опубликован в мае 2020г.) значение индекса демократии Беларуси – 1,39 баллов (шкала от «1» - полное отсутствие демократии, т. е. политических, гражданских прав, отсутствие независимости судебной власти, слабое развитие гражданского общества, дефицит независимых СМИ) до «7» - полная демократия). Примерно такой же результат был у Беларуси в 2015 году.

По индексу экономической свободы 2019 от канадского Института Фрейзера (октябрь 2019) Беларусь заняла 99-ое место, в группе преимущественно несвободных стран.

По индексу свободы человека-2018 от Института Катона (декабрь 2019) Беларусь заняла 92-ое место. С 2015 по 2020гг. Беларусь не стала свободнее. Значит, обещание не выполнено. По шкале от «0» (полное невыполнение обещания) до «100» (полное исполнение общения) А. Лукашенко получает 13 баллов – за небольшое улучшение в рейтинге экономической свободы, со 153-го на 99-ое.

Обещание № 2. «Дать каждому человеку возможность зарабатывать на достойную жизнь своим трудом». Не исполнено. К середине 2020г. около 300 тысяч ИП, представителей микро и малого бизнеса – в зоне банкротства из-за налоговой, арендной, регуляторной нагрузки. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 3. «Сохранить предприятия, рабочие места для людей, несмотря на любой кризис, – всегда было главным смыслом нашей политики. Так будет и впредь». «Сохранить предприятия» относится ко всем субъектам хозяйствования. Сохранили номенклатурных фаворитов, государственные заводы/фабрики – за счёт частного МСБ, но кризис 2020 года показал, что они не вышли на устойчивую траекторию работы. Оценка исполнения – 18 баллов.

Обещание № 4. «Беларусь не застынет на месте – она энергично двинется вперед». В 2016-2020гг. среднегодовые темпы роста ВВП будут ниже 1%. То же самое в период 2011-2020гг. Это в 3 раза меньше, чем в мире и в 5 – 6 раз меньше, чем страны Юго-восточной Азии. Оценка – 0 баллов.

Обещание № 5. «Снижение инфляции». Инфляция, действительно снизилась благодаря политике Нацбанка. Оценка – 75 баллов (потому что снизилась не до 1 -2%, а до 5 – 7% в год).

Обещание № 6. «Укрепление доверия к белорусскому рублю». Частично выполнено. депозиты в BYN стали больше, но всё равно доминирует $-доллар, оставаясь народной валютой Беларуси. Оценка выполнения – 35 баллов.

Обещание № 7. «Устойчивый рост золотовалютных резервов, поддержание их на безопасном уровне». Частично выполнено. ЗВРы- в начале 2020г. превысили $9 млрд., но ситуация с внешним долгом остаётся очень напряжённой. Оценка исполнения – 75 баллов.

Обещание № 8. «Решительная борьба с монополизмом с целью обеспечения честной конкуренции на рынке и снижения цен». Полностью провалено. Монополии жили и живут спокойно, никто их не беспокоит. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 9. «Повышение эффективности бюджетных расходов, включая предоставление государственной поддержки предприятиям независимо от форм собственности на равноправной основе». Никакого равноправия, никакой оценки эффективности, неспособность отсечь от госбюджета хронических иждивенцев. Оценка – 0 баллов.

Обещание № 10. «Сокращение внешнего государственного долга. Мы не должны перекладывать наши долги на будущие поколения». В 2015г. валовый долг страны был $38,26 млрд., к середине 2020г. – почти $41 млрд. Внешний госдолг был в 2015г. - $15,84 млрд. к середине 2020г. - $16,6 млрд. Оценка выполнения обещания – 0 баллов.

Обещание № 11. « В будущей пятилетке нам необходимо наряду с обновлением производств модернизировать управление», «введение на государственных предприятиях систем корпоративного управления на основе лучшей мировой практики». Сохранилась старая модель управления. Оценка выполнения обещания – 0 баллов.

Обещание № 12. «Привлечение ведущих мировых компаний в Республику Беларусь для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью». Крупные проекты были реализованы с сомнительными компаниями за счет кредитов под госгарантии. Ни одного знакового инвестиционного проекта с уважаемой мировой компанией из Топ-100 мира. оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 13. «Интеграция крупнейших государственных предприятий в международный финансовый рынок». Ни одна крупная госкомпания не вышла на IPO. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 14. «Существенное повышение престижа государственной службы». Судя по кадровому составу, качеству, эффективности государства, качеству регуляторной политики, ничего не изменилось. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 15. «Радикальное сокращение излишних, дублирующих функций государственного управления, контрольных и правоохранительных органов». Ничего не было сделано. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 16. «Разделение функций государства как собственника и регулятора». Ничего не было сделано. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 17. «Расширение полномочий и сфер ответственности Парламента, а также органов местного управления и самоуправления». ПП НС была и остаётся назначаемым придатком исполнительной власти. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 18. «Расширение перечня государственных услуг для граждан с использованием электронной дистанционной формы». Небольшие изменения в плане контактов через интернет площадки произошло. Оценка исполнения – 15 баллов.

Обещание № 19. «Дальнейшая дебюрократизация системы управления». Никакого прогресса. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 20. «Непримиримая борьба с коррупцией». Минздравгейт, сахарная мафия, коррупция практически во всех секторах на всех уровнях власти – свидетельства полной победы белорусского схематоза над властью. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 21. «Исключение любых форм неправомерного вмешательства в текущую деятельность предприятий». Не только не стало лучше, а стало хуже. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 22. «Запрет на повышение старых и введение новых налогов в течение пяти лет. Любые изменения налогов – только в сторону уменьшения и упрощения». Налоговая нагрузка остаётся разорительной, высокой (выше, чем в странах-конкурентах), широко распространены обязательные платежи, которые по своей природе можно отнести к налогам. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 23. «Сокращение всех видов и форм отчетности, внедрение международных стандартов финансовой отчетности». Мизерные сокращения. Оценка исполнения – 5 баллов.

Обещание № 24. «Обеспечение безусловных гарантий прав частной собственности». Институт частной собственности как был мёртвым, так и остаётся. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 25. «Развитие полноценного финансового рынка. Очередной пустое, не выполненное обещание. Ни фондового рынка, ни интеграции в региональные и мировые рынки. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 26. «Свободная купля-продажа акций предприятий всех форм собственности». Свободного рынка акций нет. Государство остаётся приоритетным игроком. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 27. «Формирование Беларуси как крупнейшего регионального логистического центра». По индексу качества логистики Беларуси заняла 110-ое место. С таким показателем лидером не становятся. Оценка исполнения – 10 баллов.

Обещание № 28. «Совершенствование национальной системы образования», «широкое внедрение в системе образования современных электронных средств обучения». Кризис 2020 года показал уровень готовности школ и университетов. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 29. «Развитие высокоскоростного Интернета, внедрение передовых стандартов мобильной связи 4G и 5G». Да, покрытие интернетом в Беларуси идёт быстро. Оценка исполнения – 95 баллов.

Обещание № 30. «Создание условий, при которых инновационные расходы, включая частные инвестиции, достигнут уровня 1,5 процента ВВП в год». Государство по-своему определило инновации, в ручном режиме канализировало через государственные, инновационные программы десятки миллиардов долларов – и получило гигантские провалы. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 31. «В будущей пятилетке наша медицина по всем параметрам станет в один ряд с медициной развитых государств». Коронакризис, минздравгейт показали серьёзные дефекты государственной медицины. Никакой реформы не было. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 32. «Создание современной системы доступного ипотечного кредитования». Не создана. Оценка исполнения – 0 баллов.

Обещание № 33. «Сохранение и развитие всех государственных программ по защите и поддержке пожилых людей, инвалидов, материнства и детства, многодетных семей». Программы формально сохранены, социальные пособия выделяются, программа материнского капитала действует. Оценка выполнения – 80 баллов.

ИТОГО: предвыборная программа кандидата в президенты А. Лукашенко 2015-го, которую он реализовывал в 2016-2020гг. исполнена на 12,8 баллов из 100 возможных или на 12,8%.

Друзья, вам судить, успех это или нет. Беларусь в мировой экономике была и на протяжении четверти века остаётся карликом. Наша доля в мировом ВВП – 0,07%. Без нефти и нефтепродуктов доля нашего товарного экспорта не превышает 0,1% мирового. Постоянные кризисы, девальвация и инфляция, низкая производительность труда успешно изгоняет из рынка качественные трудовые ресурсы. Люди зарабатывают в соседних странах в 3 – 4 раза больше, чем в родной стране.

Ничего личного, только факты, которые мы вправе представить как самому А.Лукашенко, так и всем избирателям Беларуси. Выбор за нами, потому что первый и пока единственный президент нашей страны свой выбор уже давно сделал.
 
 
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Общаясь 29 мая с работниками МТЗ, Александр Лукашенко справедливо отметил, что, во-первых, надо говорить правду, какой она бы ни была, во-вторых, критиковать работу,...
 
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