Анна Канопацкая ответила Лукашенко на «у нас Конституция не под женщину»

"Современная беларуска – уже не та кухарка, которая только «варит борщи». Она стремится развивать в себе самые лучшие качества лидера и профессионала, постоянно учится и осваивает новые знания, любит свою семью и детей и хочет быть уверенной в будущем. Статья 32 Конституции РБ как раз и предоставляет ей равные права в получении образования, продвижении по службе, в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности.









Когда действующий руководитель утверждает, что «у нас Конституция не под женщину», он демонстрирует не только незнание Конституции, при этом являясь её гарантом, но и, самое главное, - рецидив неуважения к своим гражданам.

Пренебрежительное, на грани с дипломатическим скандалом, упоминание президента дружественной Литвы госпожи Дали Грибаускайте, в совокупности с проявленным полным незнанием политического устройства страны-соседки, лишь подтверждает вышеизложенное. Хочу напомнить, что госпожа президент дважды избиралась своим народом на свободных и честных выборах, и по завершении второго срока не придумывала способов остаться у власти дольше, в отличие от лидера Беларуси и некоторых его ближайших «друзей».





Женщина может быть Президентом Республики Беларусь – и я им буду, потому что пришло время реальных действий и ответственности за результат, а не разговоров и обещаний. В свое время Маргарет Тэтчер сказала: «Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца всё-таки несет курица».

Я, Анна Канопацкая, сделаю Беларусь процветающей и демократической страной, свободной от гендерных стереотипов!"