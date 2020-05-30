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Не отменить, а переписать сценарий: как школьники отметят выпускной-2020
Источник материала: ОНТ
9 600 выпускников в этом году могут остаться без самого долгожданного праздника. Они шли к нему 11 лет, и вот выпускные рекомендовано отменить. Ситуация обязывает. Официальная дата прощания со школой назначена – 10 июня, но после вручения аттестатов виновников торжества просят разойтись по домам. С соблюдением дистанции, естественно. Обидно, но здоровье дороже. Есть ли альтернатива тем самым рассветам?
Пышное платье, летящие локоны и гордая лента выпускника. Мечта каждой девочки вот так красиво и романтично попрощаться с детством. Своё платье, как и каждая из тысяч выпускниц, Валерия выбрала ещё зимой. В такой день всё должно было быть особенно. Для себя решила: её выпускному быть. Пусть и пройдёт он немного по другому сценарию.
Но платья и туфли, причёски и смокинги – это лишь одна маленькая составляющая дня, к которому каждый школьник идёт 11 лет. Те, кто хочет особенно отметить масштабный вечер, обращаются к профессионалам праздничного дела за год. Агентство берёт на себя всю организацию: от выбора площадки до разработки оригинального сценария и проведения заветного дня.
Передать эмоции выпускников, которые будут встречать рассвет взрослой жизни по одному, словами, кажется, невозможно. Но что, если новому времени придумать новую традицию и встретиться дружным классом, и шуметь до утра только попозже?
Нет, эти 11-классники не будут нарушать рекомендаций, просто можно сказать, что в этой ситуации им повезло. Сейчас вы видите всех выпускников школы агрогородка Бабиничи. И пока не приветствуются сборы более чем десяти человек, эти девять одноклассников репетируют выпускной.
В этой сельской школе учатся ребята из пяти деревень. И если в другие годы они могли позавидовать столичному размаху, сейчас самое время насладиться своей маленькой компанией.
А для Дениса выпускной вечер в самом прямом смысле разделит жизнь на до и после. Парень вырос в интернатах и школу в Радошковичах называет больше чем родной. И точно знает, что расставаться с учителями будет непросто.
Он знает два языка: английский и итальянский, усердно готовился к экзаменам и собирается учиться на психолога. В интернате тоже есть свои традиции. Его выпускники каждый год ездят на праздничное шествие в Молодечно. Нарядных и взрослых в их рядах представляют себя с начальной школы.
Не обиженные, а особенные, не отменить, а переписать сценарий. Ведь в школе всегда учили искать ответ даже самой сложной задачи. Да, лента выпускников-2020 станет самой необычной в любой семейной коллекции, а рассвет, который не встретили всем классом, быть может, просто продлит им детство?
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9 600 выпускников в этом году могут остаться без самого долгожданного праздника. Они шли к нему 11 лет, и вот выпускные рекомендовано отменить. Ситуация обязывает....
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