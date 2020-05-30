Не отменить, а переписать сценарий: как школьники отметят выпускной-2020

Источник материала: ОНТ

9 600 выпускников в этом году могут остаться без самого долгожданного праздника. Они шли к нему 11 лет, и вот выпускные рекомендовано отменить. Ситуация обязывает. Официальная дата прощания со школой назначена – 10 июня, но после вручения аттестатов виновников торжества просят разойтись по домам. С соблюдением дистанции, естественно. Обидно, но здоровье дороже. Есть ли альтернатива тем самым рассветам?





Пышное платье, летящие локоны и гордая лента выпускника. Мечта каждой девочки вот так красиво и романтично попрощаться с детством. Своё платье, как и каждая из тысяч выпускниц, Валерия выбрала ещё зимой. В такой день всё должно было быть особенно. Для себя решила: её выпускному быть. Пусть и пройдёт он немного по другому сценарию.

Валерия Ясинская, выпускница гимназии №32 г. Минска: «10-го я пойду в этом платье, буду делать себе красивую причёску, макияж, маникюр. Мы не будем встречать рассвет всем классом, не будет у нас вечеринки, мы разойдёмся по домам и будем праздновать вместе со своей семьёй… Но это больше, чем ничего».

Но платья и туфли, причёски и смокинги – это лишь одна маленькая составляющая дня, к которому каждый школьник идёт 11 лет. Те, кто хочет особенно отметить масштабный вечер, обращаются к профессионалам праздничного дела за год. Агентство берёт на себя всю организацию: от выбора площадки до разработки оригинального сценария и проведения заветного дня.

Диана Борисовец, топ-менеджер компании по организации праздников: «Эта работа длится год, причём она не самая лёгкая. Надо провести десять тысяч встреч. Школьные выпускные вообще очень сложные, ты разговариваешь не с одним клиентом, а со ста родителями, мнения каждого нужно учесть, чтобы они были довольны».

Передать эмоции выпускников, которые будут встречать рассвет взрослой жизни по одному, словами, кажется, невозможно. Но что, если новому времени придумать новую традицию и встретиться дружным классом, и шуметь до утра только попозже?

Диана Борисовец, топ-менеджер компании по организации праздников: «Сейчас тоже есть альтернатива. Провести выпускной не 10 июня, а в августе. Прошли экзамены, прошло тестирование, прошла вступительная компания и всё – мы готовы. И у меня есть две школы, которые в августе приняли решение провести выпускной».

Нет, эти 11-классники не будут нарушать рекомендаций, просто можно сказать, что в этой ситуации им повезло. Сейчас вы видите всех выпускников школы агрогородка Бабиничи. И пока не приветствуются сборы более чем десяти человек, эти девять одноклассников репетируют выпускной.

В этой сельской школе учатся ребята из пяти деревень. И если в другие годы они могли позавидовать столичному размаху, сейчас самое время насладиться своей маленькой компанией.

А для Дениса выпускной вечер в самом прямом смысле разделит жизнь на до и после. Парень вырос в интернатах и школу в Радошковичах называет больше чем родной. И точно знает, что расставаться с учителями будет непросто.

Денис Дойлидов, выпускник Радошковичской школы-интерната: «Для кого-то есть любимчики среди учителей, а я люблю всех, потому что каждый из учителей хочет донести все знания и подготовить нас к взрослой жизни».

Он знает два языка: английский и итальянский, усердно готовился к экзаменам и собирается учиться на психолога. В интернате тоже есть свои традиции. Его выпускники каждый год ездят на праздничное шествие в Молодечно. Нарядных и взрослых в их рядах представляют себя с начальной школы.

Не обиженные, а особенные, не отменить, а переписать сценарий. Ведь в школе всегда учили искать ответ даже самой сложной задачи. Да, лента выпускников-2020 станет самой необычной в любой семейной коллекции, а рассвет, который не встретили всем классом, быть может, просто продлит им детство?





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