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Утро туманное. Минчанин разбил окна соседу и угрожал милиционерам оружием и гранатой

30.05.2020 21:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утро туманное. Минчанин разбил окна соседу и угрожал милиционерам оружием и гранатой

КАША ИЗ ТОПОРА. Минск. 47-летнего жителя столицы задержал ОМОН. Произошло это в 38-м доме по улице Кольцова. Жёсткие действия спецназовцев Андрей спровоцировал сам. Утром пьяный разбил кухонным топориком окна соседу по дому. Как выяснилось, из ревности. Супруга Андрея три дня не появлялась дома. Кто-то сказал мужчине, что она гостит у соседа на первом этаже.

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Очевидцы вызвали милицию. К приезду группы задержания Департамента охраны, стеклобой уже заперся в своей квартире на третьем этаже. Открывать отказывался, разговаривал через дверь.

Андрей Любимов, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома: «Милиционерам он сказал, что при себе у него есть граната и оружие. В случае каких-либо попыток проникновения в квартиру их применит. В помещении также находилась его малолетняя дочь».

По нашей информации, дочери Андрея - два с половиной года. К урегулированию ситуации подключился ОМОН. Штурм квартиры был молниеносным. Рассказы мужчины про арсенал на поверку оказались пьяной фантазией. Ребёнок не пострадал. Дебошира доставили в Советское РУВД для разбирательства.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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КАША ИЗ ТОПОРА. Минск. 47-летнего жителя столицы задержал ОМОН. Произошло это в 38-м доме по улице Кольцова. Жёсткие действия спецназовцев Андрей спровоцировал сам....
 
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