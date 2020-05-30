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Милиционеры по подозрению в торговле наркотиками задержали 41-летнего мужчину с гашишем
Источник материала: ОНТ
У ВОЛЧЬЕЙ ГОРЫ. Речицкий район. Возле деревни Волчья Гора милиционеры по подозрению в торговле наркотиками задержали 41-летнего мужчину.
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Дома у задержанного мужчины милиционеры обнаружили ещё более 100 граммов марихуаны и подозрительный порошок. Он отправлен на экспертизу.
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У ВОЛЧЬЕЙ ГОРЫ. Речицкий район. Возле деревни Волчья Гора милиционеры по подозрению в торговле наркотиками задержали 41-летнего мужчину. Подробности смотрите в...
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