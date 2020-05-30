Милиционеры по подозрению в торговле наркотиками задержали 41-летнего мужчину с гашишем

Источник материала: ОНТ

У ВОЛЧЬЕЙ ГОРЫ. Речицкий район. Возле деревни Волчья Гора милиционеры по подозрению в торговле наркотиками задержали 41-летнего мужчину.

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Артём Дубровский, инспектор ОИОС УВД Гомельского облисполкома: «В рюкзаке у него были обнаружены и изъяты вещество, электронные весы, полимерные пакеты, изолента. Экспертиза впоследствии подтвердила, что изъятое действительно является наркотическим средством – гашишем».

Дома у задержанного мужчины милиционеры обнаружили ещё более 100 граммов марихуаны и подозрительный порошок. Он отправлен на экспертизу.

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