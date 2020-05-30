Источник материала: Tut.by

Сергея Тихановского и еще семерых задержанных перевезли в Минск. На них завели уголовное дело. Об этом TUT.BY сообщила Светлана Тихановская.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сейчас восемь человек, включая Тихановского, находятся в ИВС на Окрестина.

По какой статье на них завели уголовное дело, Светлана Тихановская сказать не смогла, ей этого не сообщили.

По информации правозащитников , задержанные проходят по уголовному делу по статье 364 УК РБ за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Что сказала милиция?

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.

В Уголовном кодексе есть ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Максимальная санкция по ней — лишение свободы на срок до шести лет.

Кого задержали

Список задержанных вместе с Сергеем Тихановским в милиции не огласили. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», задержаны не менее 13 человек.

Тихановский Сергей , блогер;

, блогер; Фурманов Дмитрий, администратор телеграм-канала «Страна для жизни», участник инициативной группы;

администратор телеграм-канала «Страна для жизни», участник инициативной группы; Саляник Николай , активист (был задержан утром 30 мая, когда пытался узнать в милиции о судьбе Тихановского, вечером 30 мая стало известно, что из УВД его увезли в больницу с гипертоническим кризом);

, активист (был задержан утром 30 мая, когда пытался узнать в милиции о судьбе Тихановского, вечером 30 мая стало известно, что из УВД его увезли в больницу с гипертоническим кризом); Розниченко Евгений, участник инициативной группы Светланы Тихановской (мужчина в куртке, который во время пикета подхватил милиционера. 35-летний строитель успел написать в телеграм-чат «Страна для жизни» сообщение, что, скорее всего, ему «пришьют «уголовку», и если он перестанет выходить на связь, то «это провокация спецслужб»);

участник инициативной группы Светланы Тихановской (мужчина в куртке, который во время пикета подхватил милиционера. 35-летний строитель успел написать в телеграм-чат «Страна для жизни» сообщение, что, скорее всего, ему «пришьют «уголовку», и если он перестанет выходить на связь, то «это провокация спецслужб»); Джиоев Руслан;

Бакиновский Станислав — ему стало плохо после задержания, поэтому его отвезли в кардиологический диспансер. По состоянию на 10.30 30 мая он находится там в реанимации. За ним следит милиция;

— ему стало плохо после задержания, поэтому его отвезли в кардиологический диспансер. По состоянию на 10.30 30 мая он находится там в реанимации. За ним следит милиция; Александр — водитель из команды Тихановского (фамилия выясняется);

— водитель из команды Тихановского (фамилия выясняется); Сергей — также из команды Тихановского (фамилия выясняется);

— также из команды Тихановского (фамилия выясняется); Ушак Вергилий — оператор из команды Тихановского. Родственникам отказываются говорить, где он находится;

— оператор из команды Тихановского. Родственникам отказываются говорить, где он находится; Руденков Дмитрий;

еще как минимум 3 человека — их фамилии не известны.

Что произошло на пикете в Гродно

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет об инциденте в Могилеве 5 мая, когда к микроавтобусу команды «Страны для жизни» горожане не подпустили силовиков. Однако тогда никакого физического контакта между сотрудниками милиции и местными жителями не было.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .