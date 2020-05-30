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Сергея Тихановского и еще семерых задержанных перевезли в Минск
Источник материала: Tut.by
Сергея Тихановского и еще семерых задержанных перевезли в Минск. На них завели уголовное дело. Об этом TUT.BY сообщила Светлана Тихановская.
Сейчас восемь человек, включая Тихановского, находятся в ИВС на Окрестина.
По какой статье на них завели уголовное дело, Светлана Тихановская сказать не смогла, ей этого не сообщили.
По информации
Что сказала милиция?
«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.
В Уголовном кодексе есть ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Максимальная санкция по ней — лишение свободы на срок до шести лет.
Кого задержали
Список задержанных вместе с Сергеем Тихановским в милиции не огласили. По
Что произошло на пикете в Гродно
Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей
Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.
Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.
Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией. Можно предположить, что речь идет
— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, —
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Накануне Тихановского и его сторонников задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской.
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