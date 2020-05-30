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Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX c астронавтами – прямая трансляция

30.05.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX c астронавтами – прямая трансляция

NASA и компания SpaceX Илона Маска вечером 30 мая предпримут вторую попытку запуска космического корабля Crew Dragon c двумя астронавтами на борту. Они полетят к Международной космической станции. Старт намечен на 22.22 по минскому времени.

К МКС подлетят астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они уже поднялись на борт.

Первый запуск, намечавшийся на 27 мая, отменился из-за сильной облачности за несколько минут до старта.

Как рассказали в NASA в субботу, 30 мая, вторая попытка тоже может не состояться, шанс отмены – 50%. Если корабль так и не удастся запустить, то будет еще пара резервных дней – 2 и 3 июня.

Экипаж находится в районе космического центра имени Кеннеди, однако погоду учитывают не только там, но еще и по пути на околоземную орбиту над Атлантическим океаном.

Если запуск будет успешным, то он станет первым за последние девять лет пуском американского пилотируемого корабля с территории США.

Смотрите на видео прямую трансляцию запуска Crew Dragon.


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NASA и компания SpaceX Илона Маска вечером 30 мая предпримут вторую попытку запуска космического корабля Crew Dragon c двумя астронавтами на борту. Они полетят к...
 
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