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Когда селфи стоит слишком дорого. В Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажки и оказалась в реанимации

30.05.2020 22:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда селфи стоит слишком дорого. В Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажки и оказалась в реанимации

Остановись мгновенье – так раньше говорили о фотографии. Сегодня эта фраза приобрела иной смысл, зловещий. Остановиться это самое мгновенье может навсегда. Случаев сотни. И такую причину смерти в медицинском свидетельстве вряд ли укажут. Селфи (производное от английского self) – снимать себя. Безобидное увлечение порой плохо заканчивается. Ради эффектного кадра некоторые совершенно теряют голову.

За такое фото можно и умереть. И это не метафора. Любители запечатлеть себя всё чаще становятся жертвами собственного увлечения. Экстремальные автопортреты под водой, на мостах и крышах, линиях электропередачи в самом деле стоят жизни любителям социальных сетей… 

Более 300 человек погибли, делая селфи в последние 9 лет. Статистика явно не полная. В одной только Индии ежегодно фиксируют до 30 смертей по этой причине. Некоторые достопримечательности индийские власти даже объявили зоной свободной от автопортретов. Впрочем, опасным может оказаться фото и в менее экзотических местах. Страны-лидеры печального рейтинга – Россия, США, Пакистан. Немало трагических случаев и в Беларуси. 

В Петрикове 14-летний школьник забрался на опору высоковольтной линии и был убит током. Сообщения об отчаянных фотографах, оценивших красивый снимок дороже жизни, появляются с пугающей частотой. Прежде всего, речь идет о совсем молодых людях. 

В Бресте ради эффектного селфи девушка повисла на подоконнике шестого этажа, а двое приятелей держали её за руки. Эти кадры сняли очевидцы. В комментариях к видео разные высказывания – слабоумие, отвага… Экстремалке повезло, она отделалась острыми ощущениями. Чего не скажешь о последнем случае в Кобрине. 

Спальный микрорайон. Та самая пятиэтажка. В бессознательном состоянии девочка лежала на газоне с торцевой стороны дома. Отсюда прямо в реанимацию её увезла скорая. 

25 мая, вечер. Ученица лицея вместе с подругой решили сделать эффектные селфи на крыше. Храбрости взобраться на парапет, очевидно, придавал алкоголь и заманчивая перспектива получить сотни лайков! Но вышло не очень – девочка сорвалась с 16-метровой высоты…    

Что заставило детей рисковать жизнью? Эффектный кадр? Возможно. Но это лишь верхушка айсберга… Девочка (назовём её Маша, имя мы изменили сознательно) осваивает профессию швеи в кобринском лицее. Родом из соседнего города. Успехами в учебе не отличается, зато вне занятий – активная, творческая, занимается танцами, волонтёрством – вниманием сверстников и педагогов не обделена. 

Светлана Левчук, замдиректора Кобринского профессионального лицея сферы обслуживания: «Но была другая сторона: много времени проводила в соцсетях. Тут тоже велась работа, коллектив переживает, не только взрослые, но и дети». 

В целом, педагоги отзываются о Маше хорошо, как и у всех подростков, случались срывы, резко менялось настроение – в такие моменты взрослые старались быть рядом. Но может ли это заменить материнскую любовь? Мама Маши давно лишена родительских прав. 

Ольга Комарчук, социальный педагог Кобринского профессионального лицея сферы обслуживания: «За весь период она не приезжала, за весь период она только сегодня приехала, с утра она была у нас, до этого она не появлялась. Мы все переживаем, потому что это наш ребенок, этим детям много чего не хватает: любви, даже женского тепла им не хватает».

Могли ли предусмотреть ситуацию педагоги? И запретить гулять, при том, что у подростков есть свободный час до десяти вечера? Сейчас в лицее идет внутренняя проверка. Ответственность легла на дежурного воспитателя, её могут уволить. Но за педагога вступились ученики...

Валентина Смехович – опытный педагог, 34 года с детьми, едва сдерживает слезы, такое в её практике случилось впервые. 

Валентина Смехович, воспитатель: «Я живу совершенно одна, для меня они всё, я этим только и живу, и дома все мысли о них, но как-то придется перестраиваться…».

Селфи давно вырвались за пределы интернета. И всё чаще в виде таких трагедий. Увлечение впору причислять к опасным, специалисты всерьёз говорят о зависимости похожей на наркотики или алкоголь. Но как подросткам объяснить, где предел легкомыслия?

Не поощрять то, что необходимо осудить, не лайкать опасные фото и говорить «Ах» там, где уместнее «Тьфу». Эти простые советы психологов порой и в самом деле могут спасти жизнь.

За Машу (помните, мы изменили имя девочки?) переживают всем лицеем и желают, чтобы она скорее поправлялась. Есть хорошая новость: пока сюжет готовился к эфиру, девочка пришла в сознание. Да, из-за переломов и других травм предстоит долгая реабилитация, главное – позвоночник не поврежден. И хорошо, что на фото этого не видно.


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Теги: Новости, Брест
 
 
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Остановись мгновенье – так раньше говорили о фотографии. Сегодня эта фраза приобрела иной смысл, зловещий. Остановиться это самое мгновенье может навсегда....
 
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