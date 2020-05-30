Тренер «Динамо» объяснил поражение своей команды индивидуальным мастерством Лисаковича

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук проигрыш «Шахтеру» в 11-м туре объяснил индивидуальный мастерством Виталия Лисаковича, отметил отсутствие моментов у ворот и рассказал о том, где сейчас корейский легионер Ким.

Напомним, что в прошлом туре «Динамо» не смогло обыграть «Витебск», и команда продолжает занимать 12 строчку турнирной таблицы чемпионата .



Фото: vk.com/fc_dinamominsk

— Вы провели в «Динамо» уже немало матчей. В общих чертах: что не получается, чтобы добиваться результата?

— В прошлой игре соперник ни разу не попал в створ ворот и нанес, по-моему, три удара — близко возле створа. В этой игре в первом тайме вообще не было моментов. Во втором банальный вынос привел к голу. Здесь что помогло сопернику — хорошая форма Лисаковича и индивидуальное мастерство. Было ясно, что игра будет до гола.

А второй момент — это уже следствие того, что был забит мяч. В игре было создано у наших ворот два момента. Согласитесь, что это так? Нужно уметь контролировать игру, контролировать выносы. Потому что немного невнимательность. А так, игра была хорошая, боевая, фактически равных соперников, хотя между нами и есть гандикап. Но ничего: будем стараться выравнивать игру и наше турнирное положение.

— Снова вне заявки Ким. Что с ним?

— Он тренируется с дублем пока. Набирает форму.

«Просто больше повезло нам, и мы выиграли»

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб также отметил мастерство Виталия Лисаковича, посоветовал ему не спешить покидать клуб, а также говорил об удаче и хвалил защитников. Его слова приводит корреспондент «Прессбола» .

— Нам сопутствовала удача, и мы победили. Очень хотели победить — поэтому, может быть, и победили. Но могу сказать лестные слова в сторону «Динамо». Хорошая команда, много неплохих молодых ребят. Думаю, в дальнейшем все получится.

Но нам тоже деваться было некуда. Нам нужно продолжать свой ход. Нужно набирать очки по максимуму. Потому что все команды набирают, и не хотелось отставать. Что касается игры, то равная игра. Хотя как у наших ворот минимально моментов было, сумбур больше, точно так же единственно провели хорошую атаку — Виталик Лисакович убежал и забил хороший мяч. А так, равная игра. Просто больше повезло нам, и мы выиграли.

— После игры в Солигорске в Кубке команда играет на «ноль». В чем секрет?

— Это отношение защитников к своей работе, к тренировочному процессу. Чем больше ему отдаешься, чем больше работаешь, тем лучше для тебя — и все это возвращается в игре по праву. Я рад, что ребята играют на «ноль». И достаточно есть кем поменять.

Особенно фланги: можно делать ротацию. Пока что делаем выбор в сторону ребят, которые приносят нам результат на «ноль». Есть защитники как опытные, так и молодые.

Плюс есть потери. Очень жаль, что потеряли Политевича. Это большая потеря, как и по Вукманичу. Надеюсь, что неделя-две — и он войдет в строй. А вот Серега Политевич… Месяца четыре придется подождать. Но он парень сильный. Все у него получится. Он вернется и прибавит еще ярких красок для нашей обороны.

— Согласитесь, что вторые таймы команда проводит лучше, чем первые?

— Не соглашусь. В первом тайме мы тоже забивали. Вот сегодня во втором забили. Да, получалось, что в первом забивали один, а потом во втором, когда эти крупные результаты были — по три мяча. Но я скажу другое. Меня радует физическая готовность моих мальчишек. Они ни одной команде пока не уступили в физическом состоянии. А наоборот, когда нужно, добавляет. Это меня радует. Значит, наш тренерский штаб правильно поработал на сборах. Даже делали тесты — брали кровь. И они показали, что все в замечательном состоянии. Плюс прекрасное восстановление даже после нагрузок.

— В Беларуси давно говорили о таланте Лисаковича. Но он только в этом году стал всерьез играть и показывать результат. Как нашли к нему подход?

— Это замечательный человек. Та информация, которую мне доносили — это бред и неправда. Просто чем больше общаешься с человеком, у тебя получается обратная связь. Не только я к нему, а и у него ко мне. И могу сказать, что он на правильном пути.

Он этот путь выбрал, пройдет его достойно и о себе заявит еще громче, чем сейчас. Мне бы очень этого хотелось. Пусть играет. Но ему пока рано уходить.

Считаю, ему годик-два нужно поиграть здесь, показать свой уровень еще выше и потом сделать выбор, который у него будет. А у него, думаю, будет немало предложений и приглашений.

Самое важное — вот тогда поступить правильно и не сделать ошибку. Спасибо большое, удачи! Прекрасный стадион! В последний раз здесь в чемпионате СССР играл.

Напомним, на этой неделе появились слухи о том, что форвардом «Шахтера» Виталием Лисаковичем интересуются ЦСКА и «Урал», а за него хотят 1 млн евро. Затем из стана «Урала» заявили, что команда не ведет переговоры по Лисаковичу.

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