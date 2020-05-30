ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер «Динамо» объяснил поражение своей команды индивидуальным мастерством Лисаковича

31.05.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук проигрыш «Шахтеру» в 11-м туре объяснил индивидуальный мастерством Виталия Лисаковича, отметил отсутствие моментов у ворот и рассказал о том, где сейчас корейский легионер Ким.

Напомним, что в прошлом туре «Динамо» не смогло обыграть «Витебск», и команда продолжает занимать 12 строчку турнирной таблицы чемпионата.


Фото: vk.com/fc_dinamominsk

— Вы провели в «Динамо» уже немало матчей. В общих чертах: что не получается, чтобы добиваться результата?

— В прошлой игре соперник ни разу не попал в створ ворот и нанес, по-моему, три удара — близко возле створа. В этой игре в первом тайме вообще не было моментов. Во втором банальный вынос привел к голу. Здесь что помогло сопернику — хорошая форма Лисаковича и индивидуальное мастерство. Было ясно, что игра будет до гола.

А второй момент — это уже следствие того, что был забит мяч. В игре было создано у наших ворот два момента. Согласитесь, что это так? Нужно уметь контролировать игру, контролировать выносы. Потому что немного невнимательность. А так, игра была хорошая, боевая, фактически равных соперников, хотя между нами и есть гандикап. Но ничего: будем стараться выравнивать игру и наше турнирное положение.

— Снова вне заявки Ким. Что с ним?

— Он тренируется с дублем пока. Набирает форму.

«Просто больше повезло нам, и мы выиграли»

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб также отметил мастерство Виталия Лисаковича, посоветовал ему не спешить покидать клуб, а также говорил об удаче и хвалил защитников. Его слова приводит корреспондент «Прессбола».

— Нам сопутствовала удача, и мы победили. Очень хотели победить — поэтому, может быть, и победили. Но могу сказать лестные слова в сторону «Динамо». Хорошая команда, много неплохих молодых ребят. Думаю, в дальнейшем все получится.

Но нам тоже деваться было некуда. Нам нужно продолжать свой ход. Нужно набирать очки по максимуму. Потому что все команды набирают, и не хотелось отставать. Что касается игры, то равная игра. Хотя как у наших ворот минимально моментов было, сумбур больше, точно так же единственно провели хорошую атаку — Виталик Лисакович убежал и забил хороший мяч. А так, равная игра. Просто больше повезло нам, и мы выиграли.

— После игры в Солигорске в Кубке команда играет на «ноль». В чем секрет?

— Это отношение защитников к своей работе, к тренировочному процессу. Чем больше ему отдаешься, чем больше работаешь, тем лучше для тебя — и все это возвращается в игре по праву. Я рад, что ребята играют на «ноль». И достаточно есть кем поменять.

Особенно фланги: можно делать ротацию. Пока что делаем выбор в сторону ребят, которые приносят нам результат на «ноль». Есть защитники как опытные, так и молодые.

Плюс есть потери. Очень жаль, что потеряли Политевича. Это большая потеря, как и по Вукманичу. Надеюсь, что неделя-две — и он войдет в строй. А вот Серега Политевич… Месяца четыре придется подождать. Но он парень сильный. Все у него получится. Он вернется и прибавит еще ярких красок для нашей обороны.

— Согласитесь, что вторые таймы команда проводит лучше, чем первые?

— Не соглашусь. В первом тайме мы тоже забивали. Вот сегодня во втором забили. Да, получалось, что в первом забивали один, а потом во втором, когда эти крупные результаты были — по три мяча. Но я скажу другое. Меня радует физическая готовность моих мальчишек. Они ни одной команде пока не уступили в физическом состоянии. А наоборот, когда нужно, добавляет. Это меня радует. Значит, наш тренерский штаб правильно поработал на сборах. Даже делали тесты — брали кровь. И они показали, что все в замечательном состоянии. Плюс прекрасное восстановление даже после нагрузок.

— В Беларуси давно говорили о таланте Лисаковича. Но он только в этом году стал всерьез играть и показывать результат. Как нашли к нему подход?

— Это замечательный человек. Та информация, которую мне доносили — это бред и неправда. Просто чем больше общаешься с человеком, у тебя получается обратная связь. Не только я к нему, а и у него ко мне. И могу сказать, что он на правильном пути.

Он этот путь выбрал, пройдет его достойно и о себе заявит еще громче, чем сейчас. Мне бы очень этого хотелось. Пусть играет. Но ему пока рано уходить.

Считаю, ему годик-два нужно поиграть здесь, показать свой уровень еще выше и потом сделать выбор, который у него будет. А у него, думаю, будет немало предложений и приглашений.

Самое важное — вот тогда поступить правильно и не сделать ошибку. Спасибо большое, удачи! Прекрасный стадион! В последний раз здесь в чемпионате СССР играл.

Напомним, на этой неделе появились слухи о том, что форвардом «Шахтера» Виталием Лисаковичем интересуются ЦСКА и «Урал», а за него хотят 1 млн евро. Затем из стана «Урала» заявили, что команда не ведет переговоры по Лисаковичу.

Партнер проекта:


 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика