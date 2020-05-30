«Сухой закон» в деле. Как в СССР боролись с алкоголизмом?

Источник материала: ОНТ

Во время мероприятий, посвящённых окончанию учебного года, в Беларуси уже традиционно ограничивают продажу алкоголя. Возможно, некоторые посчитают это за трудности, но они идут ни в какое сравнение с тем, что испытали в данном контексте граждане Советского Союза 35 лет назад. Именно тогда стартовала всесоюзная антиалкогольная кампания и продолжилась она до самого распада СССР. А некоторые злые языки утверждают, что именно она к этому самому распаду и привела. 35 лет – срок не малый. Вроде бы страсти поутихли и самое время беспристрастно оценить. А чего в этом всё-таки было больше: хорошего или плохого.





К 84-му году на каждого жителя страны Советов в год приходилось по 10,5 литров зарегистрированного алкоголя, а с учётом самогона – так и все 14. По оценкам экспертов, это в эквиваленте до 110 бутылок водки на каждого взрослого мужчину, исключая немногих трезвенников. А данные об алкогольной смертности – едва ли не главный государственный секрет. Кроме того, тогда в стране начиналась перестройка и новой идеологической линии требовалась мощная практическая акция.

В мае 85-го принято постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Борьбу с «зелёным змием» партийным, административным и правоохранительным органам призывают усилить, производство сократить, как и места, и даже время продажи. Конечно, это не в полном смысле «сухой закон», поэтому его тут же окрестят «полусухим».

С началом советской антиалкогольной кампании количество магазинов, где всё это дело отпускалось, значительно сократилось. Остались лишь избранные. Но один из таких располагался как раз вот здесь, в столице, на улице Ленина. Отпускали исключительно по графику, с двух до семи и не больше бутылки в одни руки. Выстраивалась огромная многочасовая очередь на несколько сотен человек. Если очень хочется: можно, конечно, постоять и дважды. Продавцы запомнят навряд ли, но вот уж бдительные граждане могут и возмутиться, потому что вот ты «здоровье поправил», а другим может не хватить.

Бутылка в те времена – едва ли не главный дефицит и жидкая валюта. Рассчитаться ей за ремонт или услуги тракториста – правило хорошего тона.

В обычной жизни траурные и похоронные процессии пересекаются довольно редко. Но в те времена бывало и такое, причём довольно часто. Происходило это возле универсама Столичный. Дело в том, что на свадьбу, что на похороны выдавали, небывалое дело, аж по 10 бутылок. И соответственно люди в траурной машине и в машине с кольцами приезжали сюда и выясняли: чей повод более значимый, соответственно, кто отоваривается первым. А остальные завидовали.

Дмитрий Галашук – коллекционер советского алкоголя и некоторая доля его запасов именно из таких – похоронных – во времена «полусухого закона» на собственные похороны собирали не только деньги, но и «жидкую валюту», которая, кстати сказать, дорожала неуклонно.

Писатель Михаил Володин вспоминает, что ни в одной очереди за бутылкой так и не выстоял – просто терпения не хватило, но то время и его приметы помнит отлично.

Михаил Володин, писатель: «Первый этап борьбы включал в себя «безфлажковую» водку. То есть, не за что было зацепиться, Власть думала, что люди не догадаются, как подковырнуть…»

Хотя мнения по поводу того, зачем убрали «флажок» есть разные.

Дмитрий Галашук, коллекционер алкоголя: «Старались экономить уже на всём. И даже тот же язычок, который занимает, наверное, 1% от площади пробки, и на нём пытались экономить. Пробка стала дешевле на какое-то количество процентов».

Дизайн упрощался вплоть до того, что водку стали разливать в пивные бутылки. В Крыму вырубали виноградники, в Беларуси по причине их отсутствия ничего такого не происходило, но также были свои характерные приметы эпохи.

Сегодня Николай Глузд «гонит» вполне легально. У музейного комплекса «Дукорски маёнтак» – официальная лицензия на производство самогона по старинному рецепту. Причём, это единственный в стране деревянный аппарат, что, говорят, влияет. Признаётся, что во времена антиалкогольной кампании занимался тем же. Естественно, без всякой лицензии. Ну, а как иначе – спрос всегда рождает предложение.

Николай Парай, бывший участковый: «У меня даже был случай, что 180 литров самогона вылил на землю. Только 0.5 бутылку взял для производства анализа».

Николай Парай в те времена сражался по другую сторону баррикад: в его ведении было 39 деревень вокруг Скиделя. Говорит, без «самогонных» задержаний не обходился ни один отчётный квартал.

Гнать и гоняться за теми, кто гонит, было делом опасным для здоровья. А те, кто хотел выпить, за здоровьем мало следили в принципе. Ацетон, одеколон и прочие лосьоны употребляли всё. Сегодня Сергей Осипчик – замдиректора республиканского научно-практического центра психического здоровья – и алкоголиков, по возможности, лечит, а в те времена был ещё студентом.

Сергей Осипчик, заместитель директора республиканского научно-практического центра психического здоровья: «И я даже помню, как участвовал в свадьбе безалкогольной, когда, скажем, спиртное наливали в чайник в туалете и приносили на стол, потому что это было условием проведения студенческой свадьбы с помощью кого-то. Или как студенты бежали в туалет употребить алкоголь, а потом садиться за стол».

Говорит, рациональное зерно в том «сухом» законе всё-таки было. Официально зарегистрированные продажи спиртного снизились в 2,5 раза, смертность от «зелёного змия» сократилась, а рождаемость – увеличилась. Вот только сделано всё это было не по уму, потому как человек с 9 утра завтрашнего дня по щелчку пальца измениться не может.

Существует даже конспирологическая теория, что именно «сухой закон» стал причиной развала и не только Союза – Российской Империи. Там антиалкогольную кампанию развернули в 1913-м аккурат через 4 года – красный октябрь. В СССР борьба с «зелёным змием» в активную фазу вошла в 87-м. В 91-м страны уже не было. Но всё это не более чем домыслы. Хотя некоторые перегибы в своих последних интервью признаёт и сам Михаил Сергеевич.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram