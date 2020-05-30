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«Сухой закон» в деле. Как в СССР боролись с алкоголизмом?
Источник материала: ОНТ
Во время мероприятий, посвящённых окончанию учебного года, в Беларуси уже традиционно ограничивают продажу алкоголя. Возможно, некоторые посчитают это за трудности, но они идут ни в какое сравнение с тем, что испытали в данном контексте граждане Советского Союза 35 лет назад. Именно тогда стартовала всесоюзная антиалкогольная кампания и продолжилась она до самого распада СССР. А некоторые злые языки утверждают, что именно она к этому самому распаду и привела. 35 лет – срок не малый. Вроде бы страсти поутихли и самое время беспристрастно оценить. А чего в этом всё-таки было больше: хорошего или плохого.
К 84-му году на каждого жителя страны Советов в год приходилось по 10,5 литров зарегистрированного алкоголя, а с учётом самогона – так и все 14. По оценкам экспертов, это в эквиваленте до 110 бутылок водки на каждого взрослого мужчину, исключая немногих трезвенников. А данные об алкогольной смертности – едва ли не главный государственный секрет. Кроме того, тогда в стране начиналась перестройка и новой идеологической линии требовалась мощная практическая акция.
В мае 85-го принято постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Борьбу с «зелёным змием» партийным, административным и правоохранительным органам призывают усилить, производство сократить, как и места, и даже время продажи. Конечно, это не в полном смысле «сухой закон», поэтому его тут же окрестят «полусухим».
С началом советской антиалкогольной кампании количество магазинов, где всё это дело отпускалось, значительно сократилось. Остались лишь избранные. Но один из таких располагался как раз вот здесь, в столице, на улице Ленина. Отпускали исключительно по графику, с двух до семи и не больше бутылки в одни руки. Выстраивалась огромная многочасовая очередь на несколько сотен человек. Если очень хочется: можно, конечно, постоять и дважды. Продавцы запомнят навряд ли, но вот уж бдительные граждане могут и возмутиться, потому что вот ты «здоровье поправил», а другим может не хватить.
Бутылка в те времена – едва ли не главный дефицит и жидкая валюта. Рассчитаться ей за ремонт или услуги тракториста – правило хорошего тона.
В обычной жизни траурные и похоронные процессии пересекаются довольно редко. Но в те времена бывало и такое, причём довольно часто. Происходило это возле универсама Столичный. Дело в том, что на свадьбу, что на похороны выдавали, небывалое дело, аж по 10 бутылок. И соответственно люди в траурной машине и в машине с кольцами приезжали сюда и выясняли: чей повод более значимый, соответственно, кто отоваривается первым. А остальные завидовали.
Дмитрий Галашук – коллекционер советского алкоголя и некоторая доля его запасов именно из таких – похоронных – во времена «полусухого закона» на собственные похороны собирали не только деньги, но и «жидкую валюту», которая, кстати сказать, дорожала неуклонно.
Писатель Михаил Володин вспоминает, что ни в одной очереди за бутылкой так и не выстоял – просто терпения не хватило, но то время и его приметы помнит отлично.
Хотя мнения по поводу того, зачем убрали «флажок» есть разные.
Дизайн упрощался вплоть до того, что водку стали разливать в пивные бутылки. В Крыму вырубали виноградники, в Беларуси по причине их отсутствия ничего такого не происходило, но также были свои характерные приметы эпохи.
Сегодня Николай Глузд «гонит» вполне легально. У музейного комплекса «Дукорски маёнтак» – официальная лицензия на производство самогона по старинному рецепту. Причём, это единственный в стране деревянный аппарат, что, говорят, влияет. Признаётся, что во времена антиалкогольной кампании занимался тем же. Естественно, без всякой лицензии. Ну, а как иначе – спрос всегда рождает предложение.
Николай Парай в те времена сражался по другую сторону баррикад: в его ведении было 39 деревень вокруг Скиделя. Говорит, без «самогонных» задержаний не обходился ни один отчётный квартал.
Гнать и гоняться за теми, кто гонит, было делом опасным для здоровья. А те, кто хотел выпить, за здоровьем мало следили в принципе. Ацетон, одеколон и прочие лосьоны употребляли всё. Сегодня Сергей Осипчик – замдиректора республиканского научно-практического центра психического здоровья – и алкоголиков, по возможности, лечит, а в те времена был ещё студентом.
Говорит, рациональное зерно в том «сухом» законе всё-таки было. Официально зарегистрированные продажи спиртного снизились в 2,5 раза, смертность от «зелёного змия» сократилась, а рождаемость – увеличилась. Вот только сделано всё это было не по уму, потому как человек с 9 утра завтрашнего дня по щелчку пальца измениться не может.
Существует даже конспирологическая теория, что именно «сухой закон» стал причиной развала и не только Союза – Российской Империи. Там антиалкогольную кампанию развернули в 1913-м аккурат через 4 года – красный октябрь. В СССР борьба с «зелёным змием» в активную фазу вошла в 87-м. В 91-м страны уже не было. Но всё это не более чем домыслы. Хотя некоторые перегибы в своих последних интервью признаёт и сам Михаил Сергеевич.
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Во время мероприятий, посвящённых окончанию учебного года, в Беларуси уже традиционно ограничивают продажу алкоголя. Возможно, некоторые посчитают это за...
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