По улицам Гродно гуляет джентельмен из XVIII века. Образ оценил сам Александр Васильев!

Источник материала: ОНТ

Гродно гуляет джентельмен из XVIII века. Образ оценил сам Александр Васильев!" class="one-news__figure-img">

На гродненских улицах не трудно встретить этого мужчину, на нём всегда костюм отличный, правда, явно не из этой эпохи. Осанка, неспешный шаг, задумчивый взгляд – гродненский Онегин открыл сезон. Теперь каждые выходные по улицам старого центра гуляет герой из прошлого. Для Дмитрия Зимнухова удивлённые взгляды прохожих и фото на память – в удовольствие.

Дмитрий Зимнухов: «Абсолютно не страшно, это моя отдушина, мне это нравится. Мне нравится наш старинный город. Дети, наверное, самая чистая реакция и самая светлая. Иногда даже не отходят порой».

О прелести костюмов пушкинской поры узнал случайно из интернета и увлекся настолько, что заказал себе такой же… на китайском сайте. Поначалу стеснялся выйти на улицу, но надо же где-то выгуливать красоту. Родные оценили, друзья поддержали. Прохожие улыбаются – особенно трогает образ женские сердца.

В жизни же Онегин, добрый наш приятель – обычный рабочий. В свои 25 трудится на местном промышленном гиганте «Химволокно». Подвозит бобины для намотки нитей, из которых потом шьют ковры и делают основы для покрышек. На такой работе не до нарядов. И коллеги об увлечении Дмитрия не догадывались, пока не увидели в сети «до боли знакомое лицо» на фото.

Правда, обходится увлечение недешево: до тысячи рублей за готовый образ. Пока копит на обновки, воспитывает в себе джентльмена. Слушает Бетховена, зачитывается классиками. Как истинный романтик полон мечтаний, вздыхает о прекрасной даме. А цилиндр, жабо и часы в кармане – уверен, несут красоту в массы.

Дмитрий Зимнухов: «Современная одежда она очень скудная. Все одинаковое, серое, шьют то же самое, что на мужчин, то и на женщин – это выбивается из нашего красивого города.

Занятия по истории моды – для будущих дизайнеров обязательный курс. Уж они о костюме знают всё. Говорят, во времена Пушкина не только стихи, но и каждая строчка на одежде была пропитана идеями романтизма. И если дамы больше тяготели к французскому ампиру, то одевались как Наташа Ростова в струящиеся платья с высокой талией. То мужчины все как один подражали первому лондонскому денди Джорджу Браммелу.

Людмила Шупикова, преподаватель Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна: «И мужчины тоже терпели все неудобства. Этот высокий воротник был не очень удобен. Не позволял двигаться быстро, четко, но по крайней мере создавал такое положение очень заносчивого, очень знатного молодого человека».

В костюме земляка будущие дизайнеры заметили много деталей полезных для современных стиляг. Оказывается, модные приветы из прошлого мы с удовольствием носим и даже этого не замечаем. Например, жилеты, кейпы, броши, жабо и банты.

Анастасия Окулевич, учащаяся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна: «Я сразу обратила внимание на его пальто с интересной деталью. Это отлетная кокетка, кокелье или же пелерина. Это сейчас очень актуально. Ее используют дизайнеры в верхней одежде».

О фраке, как у Чичикова, гродненский денди мечтает давно. И настоящая кладезь таких нарядов – костюмерная драмтеатра. В коллекции – около 10 тысяч, собраны все эпохи. Как тут не поддаться соблазну и не примерить расшитый золотом камзол, как у Ломоносова? Или хотя бы на минутку вжиться в роль богатого белорусского шляхтича.

Шить самому и монетизировать образ советует и знаменитый историк моды Александр Васильев. Ведь привлекающее прохожих синтетическое жабо и пластиковый перстень хороши только на первых порах. Смотрим фильм о главном денди эпохи, растим бакенбарды и начинаем талант превращать в бизнес, рекомендует профессионал.

Александр Васильев, историк моды: «Деньжат ему надо побольше, чтобы одеться получше. Если он найдет в интернете мировое сообщество денди, которые переодеваются, его поддержат. Потому что в Беларуси это уже экзотика. Гродно – старинный город. Уникальные церкви эпохи барокко. Шикарная историческая миссия. То, что он делает сейчас – это на четверть шага, а он может делать в полную стопу. Но для этого нужны средства, поддержка и хорошие наряды».

И пример есть – Зак Пинсент. 10 лет назад британец сжег свои последние джинсы и с тех пор каждый день выглядит как аристократ. Достопримечательность Лондона – шьет и для себя, и для других, на чем неплохо зарабатывает. Стать же визитной карточкой Гродно нашему Онегину на первых порах готовы помочь те самые будущие дизайнеры. Говорят, пусть не стесняется, заходит в гости. А там глядишь, и дама сердца для романтика найдётся.





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