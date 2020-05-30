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В Поставском районе Opel влетел в дерево: погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли в аварии, которая произошла утром 30 мая в Поставском районе. Об этом
По информации инспекторов, около 06.00 на улице Молодежной в деревне Новоселки 26- летний водитель Opel Vectra не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще один пассажир (1991 года рождения) был доставлен в больницу.
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Авария произошла утром 30 мая в деревне Новоселки.
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