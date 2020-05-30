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«Якобы это я предложила Бабарико пост премьера». Канопацкая говорит, что от ее имени распространяется фейк
Источник материала: Tut.by
В телеграм-чате, который якобы ведет Анна Канопацкая, появилось сообщение, в котором от ее имени утверждается, что это она предложила Виктору Бабарико сняться с предвыборной гонки в ее пользу в обмен на пост премьер-министра. Спросили Канопацкую, так ли это.
Экс-депутат опровергла эту информацию: чат ведет не она, никаких вопросов по объединению в предвыборной гонке ни с Виктором Бабарико, ни с Валерием Цепкало она не обсуждала и обсуждать не собирается.
— Виктора Бабарико и Валерия Цепкало я продолжаю считать достаточно компетентными специалистами, имеющими все шансы занять посты председателя Национального банка и министра промышленности, связи и информатизации соответственно в новом правительстве, которое будет сформировано после моей победы на президентских выборах. Они хорошие менеджеры, но они не политики. Никаких вопросов по объединению в предвыборной гонке ни с Виктором Бабарико, ни с Валерием Цепкало я не обсуждала и обсуждать не собираюсь по причине их бессмысленности. Хочу лишь пожелать им с мужеством пройти испытания гневом своего бывшего хозяина, — заявила TUT.BY Канопацкая.
Что касается чата, в котором распространяется информация, Канопацкая говорит, что она его не администрирует и даже уже подала в милицию заявление.
— Как я уже неоднократно поясняла ранее, данным телеграм-чатом, как я предполагаю, управляет и осуществляет на нем публикации мой бывший помощник. У меня есть только один
Напомним, 25 мая Виктор Бабарико
29 мая
— В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром… В ближайшее время вы увидите. Я назначу
Лукашенко предположил, что «возможно, этому человеку [Бабарико] предлагали должность премьер-министра в другой стране».
— Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман, — добавил Лукашенко.
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«Якобы это я предложила Бабарико пост премьера». Канопацкая говорит, что от ее имени распространяется фейк
Ранее Виктор Бабарико рассказал, что кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры.
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