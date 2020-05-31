Это очень мило! Водитель скорой помощи в Молодечно помог перейти дорогу утиному семейству (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Молодечно водитель «скорой» пришёл на помощь утиному семейству и помог перейти дорогу. Просто посмотрите, как это мило.

И хоть движение здесь, прямо скажем, не очень оживлённое, утка и семеро утят могли оказаться под колёсами – всё-таки не самые быстрые животные. Водитель «скорой» не смог пройти, точнее… проехать мимо. Он проследил, чтобы пернатые безопасно перебрались через дорогу. Вот такая утиная история.

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