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Это очень мило! Водитель скорой помощи в Молодечно помог перейти дорогу утиному семейству (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Молодечно водитель «скорой» пришёл на помощь утиному семейству и помог перейти дорогу. Просто посмотрите, как это мило.
И хоть движение здесь, прямо скажем, не очень оживлённое, утка и семеро утят могли оказаться под колёсами – всё-таки не самые быстрые животные. Водитель «скорой» не смог пройти, точнее… проехать мимо. Он проследил, чтобы пернатые безопасно перебрались через дорогу. Вот такая утиная история.
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В Молодечно водитель «скорой» пришёл на помощь утиному семейству и помог перейти дорогу. Просто посмотрите, как это мило. И хоть движение здесь, прямо скажем, не...
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