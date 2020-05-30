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Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Италии по футболу, который также был прерван, возобновится 20 июня. Решение принято по итогам ассамблеи «Серии А», которая состоялась в пятницу.
Таким образом, 20-21 июня состоятся перенесенные матчи. Перед этим, 17 июня, состоится финал Кубка Италии, участники которого пока неизвестны, так как в турнире еще не сыграны ответные полуфинальные матчи: «Наполи» – «Интер» и «Ювентус» – «Милан». Сейчас в турнирной таблице чемпионата «Ювентус» идёт на первом месте. Римский «Лацио» отстаёт на одно очко.
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Чемпионат Италии по футболу, который также был прерван, возобновится 20 июня. Решение принято по итогам ассамблеи «Серии А», которая состоялась в пятницу. Таким...
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