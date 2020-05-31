Циклон поливает город, а фонтан фонтанирует, идёт сбор подписей, велосипедисты рассекают

Источник материала: Виртуальный Брест

Бедные выпускники школ, последний звонок проходит в условиях короновируса, а тут ещё и проливные дожди. Даже по городу или в парке не погуляешь, встречать по традиции рассвет и то не светит.





На улицах народа почти нет, в кафешках на Советской немного посетителей всё же тусуется.





Однако очень стойкие сборщики подписей за одного из кандидатов в Президенты были обнаружены на пешеходной улице в восемь часов вечера. Хотя в принципе ловить в такую погоду уже нечего.





На Гоголя работники водоканала вскрывали канализационные люки, наверное, ливнёвка не справляется с потоками обрушившейся с неба влаги.