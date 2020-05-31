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Циклон поливает город, а фонтан фонтанирует, идёт сбор подписей, велосипедисты рассекают
31.05.2020 06:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Бедные выпускники школ, последний звонок проходит в условиях короновируса, а тут ещё и проливные дожди. Даже по городу или в парке не погуляешь, встречать по традиции рассвет и то не светит.
На улицах народа почти нет, в кафешках на Советской немного посетителей всё же тусуется.
Однако очень стойкие сборщики подписей за одного из кандидатов в Президенты были обнаружены на пешеходной улице в восемь часов вечера. Хотя в принципе ловить в такую погоду уже нечего.
На Гоголя работники водоканала вскрывали канализационные люки, наверное, ливнёвка не справляется с потоками обрушившейся с неба влаги.
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Бедные выпускники школ, последний звонок проходит в условиях короновируса, а тут ещё и проливные дожди. Даже по городу или в парке не погуляешь, встречать по...
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