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Циклон поливает город, а фонтан фонтанирует, идёт сбор подписей, велосипедисты рассекают

31.05.2020 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бедные выпускники школ, последний звонок проходит в условиях короновируса, а тут ещё и проливные дожди. Даже по городу или в парке не погуляешь, встречать по традиции рассвет и то не светит.

Циклон поливает город, а фонтан фонтанирует, идёт сбор подписей, велосипедисты рассекают

На улицах народа почти нет, в кафешках на Советской немного посетителей всё же тусуется.

Циклон поливает город, а фонтан фонтанирует, идёт сбор подписей, велосипедисты рассекают

Однако очень стойкие сборщики подписей за одного из кандидатов в Президенты были обнаружены на пешеходной улице в восемь часов вечера. Хотя в принципе ловить в такую погоду уже нечего.

Циклон поливает город, а фонтан фонтанирует, идёт сбор подписей, велосипедисты рассекают

На Гоголя работники водоканала вскрывали канализационные люки, наверное, ливнёвка не справляется с потоками обрушившейся с неба влаги.

 
 
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  Бедные выпускники школ, последний звонок проходит в условиях короновируса, а тут ещё и проливные дожди. Даже по городу или в парке не погуляешь, встречать по...
 
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