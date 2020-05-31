ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белстат: куда белорусы тратят больше всего денег

31.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белстат: куда белорусы тратят больше всего денег

Шоппинг в путешествиях – обязательное развлечение. Но белорусы на покупки не скупятся, даже если никуда не ездят. Посмотрим, куда тратим деньги и Белстат нам поможет. Есть данные за первый квартал.

В среднем ресурсы на семью составили 1400 рублей в месяц. Традиционно в городах выше, чем в деревне. Хотя распределение расходов в целом сопоставимо. По статистике, три четверти в бюджете белорусов занимают потребительские расходы. Больше всего питание, непродовольственные товары и оплата услуг. Траты на продукты питания сопоставимы с показателями последних двух лет. Вообще, это внушительная статья расходов и это совершенно привычно. Например, в 2005, 2012 и ещё 5 лет назад этот показатель был выше.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шоппинг в путешествиях – обязательное развлечение. Но белорусы на покупки не скупятся, даже если никуда не ездят. Посмотрим, куда тратим деньги и Белстат нам...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Поставском районе Opel влетел в дерево: погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика