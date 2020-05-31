Белстат: куда белорусы тратят больше всего денег

Источник материала: ОНТ

Шоппинг в путешествиях – обязательное развлечение. Но белорусы на покупки не скупятся, даже если никуда не ездят. Посмотрим, куда тратим деньги и Белстат нам поможет. Есть данные за первый квартал.

В среднем ресурсы на семью составили 1400 рублей в месяц. Традиционно в городах выше, чем в деревне. Хотя распределение расходов в целом сопоставимо. По статистике, три четверти в бюджете белорусов занимают потребительские расходы. Больше всего питание, непродовольственные товары и оплата услуг. Траты на продукты питания сопоставимы с показателями последних двух лет. Вообще, это внушительная статья расходов и это совершенно привычно. Например, в 2005, 2012 и ещё 5 лет назад этот показатель был выше.

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