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Теперь птицам, обитающим в Беларуси, можно звонить и писать в Telegram

31.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Малиновки заслышав голосок – теперь это не просто слова из песни. Птицам можно звонить по мобильному и писать в Тelegram. 

Забивайте номера в адресную книгу – сразу 10 новых абонентов – и кусочек родной природы у вас в кармане. После разговора птица ещё и смс присылает, но пока не перезванивает. А вот в Тelegram пернатые отвечают исправно, расскажут о себе и даже назначат свидание на природе. И если вы вдруг почувствовали, что растут крылья, можно проверить, что вы за птица. Это очень необычно и познавательно. Вот только разработчикам остановиться бы – в Беларуси более 300 видов птиц. Пока со всеми потрещишь, работать когда?

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Малиновки заслышав голосок – теперь это не просто слова из песни. Птицам можно звонить по мобильному и писать в Тelegram.  Забивайте номера в адресную книгу – сразу 10...
 
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