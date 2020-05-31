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В аэропортах ЕС закроют магазины Duty Free

31.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В аэропортах ЕС закроют магазины Duty Free

В аэропортах ЕС закроют магазины беспошлинной торговли – Duty Free. Это сообщение как гром среди ясного неба прокатилось по сети. Без паники – мы узнали подробности! И всё не так однозначно.


Продажу товаров Duty Free запретят на борту самолётов. Так рекомендует Европейское агентство авиационной безопасности. Зачем? Мы отправили запрос, и нам пояснили, что это всё ради нашей безопасности, чтобы ограничить контакты экипажа и пассажиров, и чтобы предметов, которых касаются разные люди, стало меньше. Алкоголь здесь ни при чём. И ещё важный нюанс: это рекомендации, то есть не обязательный для исполнения совет. Каждый аэропорт и авиаперевозчик будут определять свои правила. Так что, когда надумаете лететь, поинтересуйтесь заранее, что и как нужно делать. 

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В аэропортах ЕС закроют магазины беспошлинной торговли – Duty Free. Это сообщение как гром среди ясного неба прокатилось по сети. Без паники – мы узнали подробности! И...
 
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