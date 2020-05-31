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Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

31.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино назвал фильм, который считает лучшим за последнее десятилетие, сообщает The Guardian.

По мнению Тарантино, «Социальная сеть» режиссера Дэвида Финчера – лучший фильм десятилетия.

Фильм Финчера, вышедший на экраны в 2010 году, был номинирован на восемь «Оскаров» и выиграл три. Он повествует об одной из самых популярных социальных сетей — Facebook, которая сделала своих создателей мультимиллионерами.

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Культовый американский режиссер Квентин Тарантино назвал фильм, который считает лучшим за последнее десятилетие, сообщает The Guardian. По мнению Тарантино,...
 
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