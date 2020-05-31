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В ЗАГСах на время пандемии рекомендуют ограничить количество гостей на свадьбе
Источник материала: ОНТ
Не только выпускникам придётся на время отказаться от шумных гуляний. Если «уж замуж невтерпёж», конечно, никто останавливать не будет, а вот над списком гостей придётся подумать очень тщательно. Большой компанией отпраздновать не получится.
Браки, как известно, заключаются на небесах, но оформляются всё же в ЗАГСах. И там молодожёнов огорошат: больше 10 не собираться. Во всяком случае, до окончания пандемии. Тех, кто мечтал надеть обручальное кольцо в этом сезоне, такие преграды не останавливают, и вопреки всему они шагают в пустой ЗАГС, что называется, в гражданском и без свидетелей.
Правила есть правила. А как же первый танец и белое платье? Всегда можно сделать исключение. Так, любой дворец бракосочетаний может самостоятельно определять количество гостей.
С учётом социальной дистанции – как минимум метр. Да и сотрудники ЗАГСов предпочитают держаться на расстоянии. К ритуалам традиционным для бракосочетания добавилось ещё несколько.
А молодожёны в масках – скорее редкость. Сказать самые главные слова хочется, глядя друг другу в глаза и чтобы ничего не мешало. В общем, любовь спасёт мир. В том числе, от вируса. И даже високосный год влюблённым не помеха: браков стало даже больше. А те, кто не рискует идти в ЗАГС, могут сыграть свадьбу виртуально. Технологии позволяют.
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Не только выпускникам придётся на время отказаться от шумных гуляний. Если «уж замуж невтерпёж», конечно, никто останавливать не будет, а вот над списком гостей...
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