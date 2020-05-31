ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ЗАГСах на время пандемии рекомендуют ограничить количество гостей на свадьбе

31.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В ЗАГСах на время пандемии рекомендуют ограничить количество гостей на свадьбе

Не только выпускникам придётся на время отказаться от шумных гуляний. Если «уж замуж невтерпёж», конечно, никто останавливать не будет, а вот над списком гостей придётся подумать очень тщательно. Большой компанией отпраздновать не получится.


Браки, как известно, заключаются на небесах, но оформляются всё же в ЗАГСах. И там молодожёнов огорошат: больше 10 не собираться. Во всяком случае, до окончания пандемии. Тех, кто мечтал надеть обручальное кольцо в этом сезоне, такие преграды не останавливают, и вопреки всему они шагают в пустой ЗАГС, что называется, в гражданском и без свидетелей. 

Юрий Корольков: «Так получилось, что захотели и поехали сразу подали заявление. Чтобы быстрее всё это произошло, тем более, что сейчас эти пандемии. Вместе всё-таки дружнее, крепче. Я счастливый, довольный, что рядом моя половинка вторая. Теперь уже официальная». 

Правила есть правила. А как же первый танец и белое платье? Всегда можно сделать исключение. Так, любой дворец бракосочетаний может самостоятельно определять количество гостей. 

Юлия Виноградова, начальник отдела ЗАГС Первомайского района г.Минска: «Как видите, наше помещение отдела ЗАГС достаточно большой площади, где можно разместить и более 10 человек, поэтому мы эти ограничения принимаем, мы ставим в известность наших граждан. Если у них есть желание пригласить ещё, то, конечно же, мы их в этом не ограничиваем». 

С учётом социальной дистанции – как минимум метр. Да и сотрудники ЗАГСов предпочитают держаться на расстоянии. К ритуалам традиционным для бракосочетания добавилось ещё несколько.

Юлия Виноградова, начальник отдела ЗАГС Первомайского района г.Минска: «Распорядители здесь в масках и в перчатках, у нас ещё есть дезинфектор, мы осуществляем дезинфекцию воздуха. А сейчас на входе первым делом им предлагают продезинфицировать руки и дальше пройти в зал».

А молодожёны в масках – скорее редкость. Сказать самые главные слова хочется, глядя друг другу в глаза и чтобы ничего не мешало. В общем, любовь спасёт мир. В том числе, от вируса. И даже високосный год влюблённым не помеха: браков стало даже больше. А те, кто не рискует идти в ЗАГС, могут сыграть свадьбу виртуально. Технологии позволяют.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не только выпускникам придётся на время отказаться от шумных гуляний. Если «уж замуж невтерпёж», конечно, никто останавливать не будет, а вот над списком гостей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Поставском районе Opel влетел в дерево: погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика