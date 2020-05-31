В ЗАГСах на время пандемии рекомендуют ограничить количество гостей на свадьбе

Источник материала: ОНТ

Не только выпускникам придётся на время отказаться от шумных гуляний. Если «уж замуж невтерпёж», конечно, никто останавливать не будет, а вот над списком гостей придётся подумать очень тщательно. Большой компанией отпраздновать не получится.





Браки, как известно, заключаются на небесах, но оформляются всё же в ЗАГСах. И там молодожёнов огорошат: больше 10 не собираться. Во всяком случае, до окончания пандемии. Тех, кто мечтал надеть обручальное кольцо в этом сезоне, такие преграды не останавливают, и вопреки всему они шагают в пустой ЗАГС, что называется, в гражданском и без свидетелей.

Юрий Корольков: «Так получилось, что захотели и поехали сразу подали заявление. Чтобы быстрее всё это произошло, тем более, что сейчас эти пандемии. Вместе всё-таки дружнее, крепче. Я счастливый, довольный, что рядом моя половинка вторая. Теперь уже официальная».

Правила есть правила. А как же первый танец и белое платье? Всегда можно сделать исключение. Так, любой дворец бракосочетаний может самостоятельно определять количество гостей.

Юлия Виноградова, начальник отдела ЗАГС Первомайского района г.Минска: «Как видите, наше помещение отдела ЗАГС достаточно большой площади, где можно разместить и более 10 человек, поэтому мы эти ограничения принимаем, мы ставим в известность наших граждан. Если у них есть желание пригласить ещё, то, конечно же, мы их в этом не ограничиваем».

С учётом социальной дистанции – как минимум метр. Да и сотрудники ЗАГСов предпочитают держаться на расстоянии. К ритуалам традиционным для бракосочетания добавилось ещё несколько.

Юлия Виноградова, начальник отдела ЗАГС Первомайского района г.Минска: «Распорядители здесь в масках и в перчатках, у нас ещё есть дезинфектор, мы осуществляем дезинфекцию воздуха. А сейчас на входе первым делом им предлагают продезинфицировать руки и дальше пройти в зал».

А молодожёны в масках – скорее редкость. Сказать самые главные слова хочется, глядя друг другу в глаза и чтобы ничего не мешало. В общем, любовь спасёт мир. В том числе, от вируса. И даже високосный год влюблённым не помеха: браков стало даже больше. А те, кто не рискует идти в ЗАГС, могут сыграть свадьбу виртуально. Технологии позволяют.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram