Учёные в Японии изобрели прибор, передающий вкус виртуальной еды

Источник материала: ОНТ

Никакой магии – сила электричества. Минимальные импульсы раздражают вкусовые рецепторы на языке и вот уже вы чувствуете у себя во рту дорогой стейк, трюфели или что-нибудь морское экзотическое? Работает устройство довольно просто.





Мы способны ощутить один из пяти основных вкусов — кислый, сладкий, горький, солёный, а также умами (его сложно описать словами, но считается, что именно он усиливает вкус блюда и делает его приятным).

Умный прибор комбинирует эти вкусы, и вы как будто всё попробовали, хотя на самом деле нет. Кстати, оказывается правда, что мы «едим глазами», если добавить к устройству снимок блюда, то мозг усилит ощущение, отмечают разработчики. При всей фантастичности изобретение имеет и вполне реальное применение. Помимо развлечений для гурманов, например, оно поможет создать еду будущего, побороть аллергию и контролировать вес.

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