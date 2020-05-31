ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Учёные в Японии изобрели прибор, передающий вкус виртуальной еды

31.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Учёные в Японии изобрели прибор, передающий вкус виртуальной еды

Никакой магии – сила электричества. Минимальные импульсы раздражают вкусовые рецепторы на языке и вот уже вы чувствуете у себя во рту дорогой стейк, трюфели или что-нибудь морское экзотическое? Работает устройство довольно просто. 


Мы способны ощутить один из пяти основных вкусов — кислый, сладкий, горький, солёный, а также умами (его сложно описать словами, но считается, что именно он усиливает вкус блюда и делает его приятным). 

Умный прибор комбинирует эти вкусы, и вы как будто всё попробовали, хотя на самом деле нет. Кстати, оказывается правда, что мы «едим глазами», если добавить к устройству снимок блюда, то мозг усилит ощущение, отмечают разработчики. При всей фантастичности изобретение имеет и вполне реальное применение. Помимо развлечений для гурманов, например, оно поможет создать еду будущего, побороть аллергию и контролировать вес.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никакой магии – сила электричества. Минимальные импульсы раздражают вкусовые рецепторы на языке и вот уже вы чувствуете у себя во рту дорогой стейк, трюфели или...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Поставском районе Opel влетел в дерево: погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика