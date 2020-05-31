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Похудела на 48 кг, когда по-настоящему захотела. Как мама шести мальчиков изменила себя

31.05.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кристина Каграманян — 47-летняя мама шестерых мальчиков и управляющая фитнес-центром, который она открыла, когда очень хотела сбросить лишний вес. HEALTH.TUT.BY узнал, как многодетной маме, которая 15 лет мечтала похудеть, удалось расстаться с более чем 40 кг — и сохранить форму на годы.


Фото: из личного архива

Как набирались килограммы

В 24 года, до первой беременности при росте 167 см Кристина весила 53 кг. Она вспоминает, как одна гостья на свадьбе шепнула на ухо: «Ты такая стройная! Но недолго осталось». Такие слова испугали. Но после первых родов вес вернулся к прежней цифре. А вот после вторых — она тогда родила двойню — Кристина набрала 20 кг.

— Я настолько изменилась, что продолжала носить свои «беременные» вещи. Некоторые женщины принимают себя в обновленном виде, мол, все же понятно — родила троих детей. Но это не про меня: я не могла смотреть на себя в зеркало и очень переживала.

Не успокаивало и отношение давних знакомых. Подруги, которых Кристина встречала, говорили, что она прилично «раздобрела». Сама же она боролась с лишним весом как могла, но пробовала в основном «волшебные» средства: добавки да таблетки. Результат от них был нулевой — уходили только деньги.


Фото: из личного архива

— Решила попробовать спорт, записалась в бассейн и… на карате! Уже через месяц на весах было минус 10 кг. Но тут выяснилось, что я жду четвертого сына, тренировки пришлось прекратить. После этих родов вес не набрала. А вот пятые и шестые сделали меня рекордсменом — я видела перед собой женщину в 115 кг.

Печальный опыт с таблетками доказал, что вернуть тело помогут только физнагрузки. Дети были маленькие, и Кристина попробовала купить домой тренажеры: два дня упорно тренировалась, а потом атрибуты спортивного образа жизни переместились на балкон.

— Без тренера заставить себя заниматься невозможно, тем более когда дома шесть сыновей разного возраста. Здесь удается заниматься только детьми и бытовыми вопросами. Когда шестому сыну исполнилось шесть месяцев, я решила вернуться к тренировкам. Но в моем районе не обнаружила ни одного подходящего фитнес-зала, поэтому решила открыть его сама.

Зал, вспоминает Кристина, стал притягивать женщин, которые хотели похудеть, и они все были друг другу группой поддержки. Занятия в зале и новый рацион дали результат: за 7 месяцев она похудела на 48 кг.


Фото: из личного архива

— В фитнес-клубе повесила на вешалку свою одежду-распашонку из прежней жизни. Все смотрели на нее и на меня — и не верили, что я такое носила.

Как Кристина худела

Самая большая трудность в похудении, уверена многодетная мама, — ты сам. Если сможешь себя собрать и организовать — больше трудностей на пути не встретишь.

Что делала Кристина, чтобы похудеть:

  1. Начала с мотивации и злости на свою лень: «Сколько же я буду врать самой себе? Я ленюсь, жалею себя, прикрываюсь детьми — хватит».
  2. Откорректировала питание с диетологом. Строго соблюдала режим: было три основных приема пищи и два перекуса, причем потребляла не более 1800 ккал в день и не ела на ночь. Пересмотрела рацион питания для семьи в сторону полезности, себя ограничивала в сладком, соленом и жареном. Если испытывала чувство голода — пила закваску.
  3. Наладила питьевой режим: два литра питьевой воды в течение дня.
  4. Занималась на тренажерах 3−4 раза в неделю, чередуя силовые и кардионагрузки.
  5. Перестала переносить тренировки «на более подходящее» время. Если не с кем было оставить детей — брала их с собой в зал: старшие могли тоже тренироваться, а младшие — сидели в коляске.

Как закрепить свой результат на годы?

Уже пять лет лет Кристина держит свой вес на отметке 67 кг. Оставаться в форме ей помогает правильное питание, хотя ограничения уже не такие жесткие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Кристина Каграманян

 
 
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Кристина Каграманян - 47-летняя мама шестерых мальчиков и управляющая фитнес-центром, который она открыла, когда очень хотела сбросить лишний вес.
 
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