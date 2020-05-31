Тест-картинка на риск развития Альцгеймера вызвала ажиотаж в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Пользователи соцсетей ищут лицо старухи на разлетевшейся по Интернету картинке. В описании фото сообщается, что тем, кто найдет лицо старухи на снимке, якобы не грозит болезнь Альцгеймера.

Отмечается, что найти нужно лицо старушки за 30 секунд. Если время поисков затянулось, то это не очень хороший результат.





Добавим, что болезнь Альцгеймера – это хроническое заболевание нервной системы, которое вызывает медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга. При этом заболевании снижается память и умственные способности.

Среди признаков болезни Альцгеймера – ухудшение кратковременной памяти, отстраненность, затем наблюдается потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и т.д.

Тем временем мнения пользователей по поводу тест-картинки разделились. Некоторые заявили в комментариях, что нашли лицо старухи быстро, кто-то посчитал, что там вообще нельзя найти такое лицо.





Фото: schetuchet.ru

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