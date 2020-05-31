Внимание – каникулы! Водителей призывают быть осторожнее на дорогах

Источник материала: ОНТ

У школьников началась беззаботная пора, а вот автомобилистам стоит быть начеку! Чтобы летние каникулы прошли без происшествий, ГАИ призывает уже с этого дня быть предельно внимательными на дорогах.

В первую очередь, это касается проезда возле школ, детских садов и площадок для отдыха. Также инспекторы проконтролируют, включают ли водители ближний свет фар. До пятого июня это обязательное правило, за нарушение которого грозит штраф.

Так как на каникулы многие отправятся за город, Госавтоинспекция уделит особое внимание соблюдению правил перевозки детей. Для этого нужны специальные кресла. В ГАИ отмечают: правила безопасности должны соблюдать и сами родители, а также напоминать их детям.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram