|
Задержанных в Гродно перевезли в Минск. Они проходят по уголовному делу
Источник материала: Партизан
Как сообщила
Возбуждено уголовное дело по факту статьи 364 Уголовного кодекса за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина.
Напомним, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила "Весне" Светлана Тихановская, стало известно, что восемь задержанных вечером 29 мая в Гродно, в том числе ее мужа блогера Сергея Тихановского,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)