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Задержанных в Гродно перевезли в Минск. Они проходят по уголовному делу

31.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщила "Весне" Светлана Тихановская, стало известно, что восемь задержанных вечером 29 мая в Гродно, в том числе ее мужа блогера Сергея Тихановского, перевезли из гродненского изолятора в Минск.




Возбуждено уголовное дело по факту статьи 364 Уголовного кодекса за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Напомним, что инцидент в Гродно был заснят на видео. Тихановский и его команда, вероятнее всего, попали под провокацию силовых структур. Александр Лукашенко рассказал об инциденте как о состоявшемся факте за несколько часов до  произошедшего. 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как сообщила "Весне" Светлана Тихановская, стало известно, что восемь задержанных вечером 29 мая в Гродно, в том числе ее мужа блогера Сергея Тихановского,...
 
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