На сегодня в социально-педагогическом центре находятся 20 детей

Источник материала: Пинский Вестник

К сожалению, и сегодня есть ребята, обделенные родительской

любовью, лаской и заботой, о безоблачном счастливом детстве

они только мечтают. Решением локальных проблем, с которыми

сталкиваются девочки и мальчики в каждой отдельно взятой семье,

занимаются комиссия по делам несовершеннолетних горисполкома

и координационный совет по реализации Декрета Президента

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».



Если ребенок, попав

ший в сложную жиз

ненную ситуацию, при

знается нуждающим

ся в госзащите, то временным

пристанищем для него стано

вится ГУО «Социально-педа

гогический центр г. Пинска»,

где функционирует отделе

ние приюта. Для горе-родите

лей — это новая точка отсче

та, последний шанс сохранить

самое дорогое — детей. По

сле изъятия из семьи ребенок

может находиться там до по

лугода. А дальше два вариан

та: если родителям хватит му

жества признать свои ошибки,

найдутся терпение и возмож

ности создать безопасные для

жизни детей условия, то ре

бенка возвратят в родную се

мью, если все сложится не так,

как необходимо, то начнутся

поиски семьи замещающей.



— Цель педагогического

коллектива центра — защи

тить права и законные инте

ресы несовершеннолетних,

оказать социально-педагоги

ческую, психолого-педагоги

ческую, коррекционно-реа

билитационную помощь де

тям и родителям, — гово

рит директор учреждения

С.А.ТЕРЛЕЦКИЙ. — Наши

специалисты ведут профилак

тическую работу по преду

преждению безнадзорности и

правонарушений несовершен

нолетних, создают условия

для успешного процесса ре

социализации воспитанников,

восстановления детско-роди

тельских отношений.



— Отделение приюта рас

считано на обеспечение вре

менного проживания детей в

возрасте от 3 до 18 лет, — от

мечает Сергей Александро

вич. — Сегодня у нас 20 несо

вершеннолетних, из них во

семь дошкольников и десять

школьников. Центр стал род

ным для двух парней, граж

дан Палестины. Они вынуж

дены были бежать из родной

страны и оказались в Пинске.

Уже год они находятся у нас.

За это время научились пони

мать русский язык. Как стар

шие по группе, помогают вос

питателям с младшими воспи

танниками.



— Судьба распорядилась так, что в

марте 2019 года моим «домом» стал

приют. Там пришлось провести поч

ти девять месяцев. Благодаря прило

женным моей крестной усилиям и ее

неравнодушию к ситуации, в которой я

оказалась, теперь у меня есть семья: живу в

Гродно в доме семейного типа, который она создала, хо

тя до этого понятия не имела, что это такое и каким

образом организовать уклад. Кроме меня, здесь еще ше

стеро деток. У нас всегда весело, шумно, радостно.

Когда бываю в Пинске (а я часто приезжаю, посколь

ку в городе живет моя бабушка), обязательно забегаю

в центр, навещаю педагогов и ребят. Я очень благодар

на всем, кто был рядом со мной в нелегкий период моей

жизни. Огромное спасибо за оказанную поддержку, те

плоту, заботу и опыт.

Маленьким воспитанникам приюта желаю поскорее

обрести любящую семью, пусть исполнятся их самые

заветные желания!