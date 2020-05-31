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На сегодня в социально-педагогическом центре находятся 20 детей
31.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> К сожалению, и сегодня есть ребята, обделенные родительской любовью, лаской и заботой, о безоблачном счастливом детстве они только мечтают. Решением локальных проблем, с которыми сталкиваются девочки и мальчики в каждой отдельно взятой семье, занимаются комиссия по делам несовершеннолетних горисполкома и координационный совет по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
Если ребенок, попавший в сложную жизненную ситуацию, признается нуждающимся в госзащите, то временным пристанищем для него становится ГУО «Социально-педагогический центр г. Пинска», где функционирует отделение приюта. Для горе-родителей — это новая точка отсчета, последний шанс сохранить самое дорогое — детей. После изъятия из семьи ребенок может находиться там до полугода. А дальше два варианта: если родителям хватит мужества признать свои ошибки, найдутся терпение и возможности создать безопасные для жизни детей условия, то ребенка возвратят в родную семью, если все сложится не так, как необходимо, то начнутся поиски семьи замещающей.
— Цель педагогического коллектива центра — защитить права и законные интересы несовершеннолетних, оказать социально-педагогическую, психолого-педагогическую, коррекционно-реабилитационную помощь детям и родителям, — говорит директор учреждения С.А.ТЕРЛЕЦКИЙ. — Наши специалисты ведут профилактическую работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создают условия для успешного процесса ресоциализации воспитанников, восстановления детско-родительских отношений.
— Отделение приюта рассчитано на обеспечение временного проживания детей в возрасте от 3 до 18 лет, — отмечает Сергей Александрович. — Сегодня у нас 20 несовершеннолетних, из них восемь дошкольников и десять школьников. Центр стал родным для двух парней, граждан Палестины. Они вынуждены были бежать из родной страны и оказались в Пинске. Уже год они находятся у нас. За это время научились понимать русский язык. Как старшие по группе, помогают воспитателям с младшими воспитанниками.
Александра ЛАНЕЦ, 14 лет бывшая воспитанница социально-педагогического центра.
— Судьба распорядилась так, что в марте 2019 года моим «домом» стал приют. Там пришлось провести почти девять месяцев. Благодаря приложенным моей крестной усилиям и ее неравнодушию к ситуации, в которой я оказалась, теперь у меня есть семья: живу в Гродно в доме семейного типа, который она создала, хотя до этого понятия не имела, что это такое и каким образом организовать уклад. Кроме меня, здесь еще шестеро деток. У нас всегда весело, шумно, радостно. Когда бываю в Пинске (а я часто приезжаю, поскольку в городе живет моя бабушка), обязательно забегаю в центр, навещаю педагогов и ребят. Я очень благодарна всем, кто был рядом со мной в нелегкий период моей жизни. Огромное спасибо за оказанную поддержку, теплоту, заботу и опыт. Маленьким воспитанникам приюта желаю поскорее обрести любящую семью, пусть исполнятся их самые заветные желания!
— В работе педагога, прежде всего, важными моментами являются обеспечение безопасности ребенка, защита его от жестокости и внешних угроз, снятие остроты психического напряжения в отношениях с семьей, педагогами, сверстниками, — рассказывает об особенностях работы в центре социальный педагог отделения приюта М.К.ОЛИЗАРЕВИЧ. — Специфика контингента воспитанников состоит в главном негативном результате их неблагополучного детства — ущербности или задержке психического развития, отставании от сверстников, трудностях в учебном процессе и т. д. Педагогическая реабилитация детей и подростков осуществляется в ходе мероприятий воспитательного характера, направленных на получение необходимых знаний и навыков, школьного образования, а также на развитие личности и преодоление нарушений адаптации воспитанников в среде сверстников.
— Как показывает практика, каждый ребенок, которого изъяли из родной семьи, даже признавая, что в ней не все было хорошо, хочет вернуться к своим родителям, родным и помещение в социальный приют считает скорее отрицательным фактом, чем положительным, — отмечает Мария Константиновна. — Поэтому первым важным шагом должно стать определение положения несовершеннолетнего в новой
группе. Ребенок не всегда понимает, почему он оказался в приюте, сколько будет жить в его стенах, вернется ли к своим родным, сможет ли с ними встречаться. Необходимо все это объяснить подопечному, найти приемлемые пути для поддержания эмоционального равновесия. Если при работе с детьми младшего возраста необходимы воспитание, возмещение дефицита тепла, знаний, навыков, которые они недополучили от своего окружения (родителей, родственников и т. д.), то подростков приходится перевоспитывать, устранять уже приобретенную девиантность поведения, искаженные представления о взаимоотношениях между людьми. Подросток стремится быть самостоятельным и болезненно реагирует на попытки взрослых руководить его жизнью и воспитывать его, что часто является причиной вспышек агрессии, неподчинения. Были случаи, когда несовершеннолетние нарушали режим учреждения. В нынешнем году нам удается поддерживать необходимый баланс в общении с подростками, поэтому побегов из приюта сейчас не возникает.
— Жизнь в центре богата переживаниями и радостью, трудностями и успехами, недопониманием и крепкой дружбой. Это та работа, которая дает осознание огромной ответственности перед государством, обществом, родителями и, прежде всего, перед детьми. Она требует самоотдачи, любви к детям и своему делу, терпения, тактичности, эмпатии. Когда ребенок находит опору, приобретает чувство защищенности, самодостаточности, будь то в родной семье, либо в замещающей, понимаешь, что все сделано правильно, — подытоживает Сергей Александрович.
Подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
По информации комиссии по делам несовершеннолетних горисполкома, на 1 мая с.г. в г. Пинске насчитывается 62 «соповских» семьи,
132 ребенка в социально опасном положении, из них:
73 школьника, 55 дошкольников и 4 учащихся ссузов.
13 детей из 6 семей признаны нуждающимися в госзащите по Декрету № 18 с отобранием у родителей.
12 детей возвращены в 6 семей.
С начала 2020 года подростками совершено 13 преступлений и 32 правонарушения.
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К сожалению, и сегодня есть ребята, обделенные родительской любовью, лаской и заботой, о безоблачном счастливом детстве они только мечтают. Решением локальных...
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