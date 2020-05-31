На «Линии Сталина» в Беларуси провели реконструкцию битвы за погранзаставу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Битва за заставу. Как проходили первые бои Великой Отечественной войны на территории Беларуси, показали на «Линии Сталина». Масштабную реконструкцию приурочили ко Дню пограничника, который отметили 28 мая. Среди зрителей была и корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Западная граница Советского Союза. Застава около города Владимира-Волынского. Вечером 21 июня от перебежчиков военные узнали о наступлении гитлеровцев. И хотя пограничники так и не получили приказа «сверху» о занятии оборонительных рубежей, начальник 90-го погранотряда привел в боевую готовность 16 застав.



«Сопротивление, которое оказывали заставы, Красная армия, по сути и дало возможность одержать Победу. Потому что они нанесли серьезный урон Вермахту. И Вермахт понимал, что это не прогулка по Европе, а это будут бои сложные, тяжелые», – сказал исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла.

Они сражались до последнего патрона. Противник имел стократное превосходство в силах. Погранзаставы погибали в полном составе, но не сдавались. Каким было утро 22-го июня 1941-го на западных границах Советского Союза, приехали показать 60 реконструкторов.



«Мой дед прошел всю войну сапером, воевал с 41-го по 45-ый. И я его как никто другой понимаю. Поэтому передать эмоции людям уже не составляет труда», – отметил старшина военно-исторического клуба «Солдаты Победы» Сергей Пушнов.

Эмоции настолько сильные, что некоторые зрители не сдерживали слез, наблюдая за реконструкцией. «Потрясающая реконструкция. Все настолько правдоподобно. Оказываешься там. До глубины души трогает», – призналась зрительница Алина Гончар.

И хотя в Беларуси сегодня весь день идет дождь, после военного шоу зрители не ушли: почтили минутой молчания тех, кто погиб в первые дни войны.