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На «Линии Сталина» в Беларуси провели реконструкцию битвы за погранзаставу
31.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Битва за заставу. Как проходили первые бои Великой Отечественной войны на территории Беларуси, показали на «Линии Сталина». Масштабную реконструкцию приурочили ко Дню пограничника, который отметили 28 мая. Среди зрителей была и корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Западная граница Советского Союза. Застава около города Владимира-Волынского. Вечером 21 июня от перебежчиков военные узнали о наступлении гитлеровцев. И хотя пограничники так и не получили приказа «сверху» о занятии оборонительных рубежей, начальник 90-го погранотряда привел в боевую готовность 16 застав.
Они сражались до последнего патрона. Противник имел стократное превосходство в силах. Погранзаставы погибали в полном составе, но не сдавались. Каким было утро 22-го июня 1941-го на западных границах Советского Союза, приехали показать 60 реконструкторов.
Эмоции настолько сильные, что некоторые зрители не сдерживали слез, наблюдая за реконструкцией. «Потрясающая реконструкция. Все настолько правдоподобно. Оказываешься там. До глубины души трогает», – призналась зрительница Алина Гончар.
И хотя в Беларуси сегодня весь день идет дождь, после военного шоу зрители не ушли: почтили минутой молчания тех, кто погиб в первые дни войны.
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Масштабную реконструкцию приурочили ко Дню пограничника, который отметили 28 мая.
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