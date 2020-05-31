С током шутки плохи. В начале летних каникул напомните детям об основных правилах электробезопасности

Источник материала: Полымя

Наступают летние каникулы. А это значит, что безопасности детей должно быть уделено пристальное внимание. Зачастую из-за незнания, халатности взрослых, а порой из-за их равнодушия дети получают тяжелые электротравмы и даже погибают от поражения электрическим током.





С каждым годом в наших домах увеличивается количество и мощность сложной бытовой техники, несоблюдение правил устройства и безопасной эксплуатации которых создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, может привести к пожарам.

Первоочередная задача взрослых – самим соблюдать эти правила и разъяснять детям опасность, связанную с использованием электрических устройств и приборов, уберечь юных исследователей от ненужного любопытства.

Поэтому хотелось бы еще раз напомнить основные правила электробезопасности:

– не влезайте на опоры воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

– не открывайте двери трансформаторных подстанций и распределительных щитов;

– не заходите за ограждения, где установлено электрооборудование;

– не ловите рыбу под проводами воздушных линий электропередач;

– не играйте под линиями электропередачи, не запускайте рядом с ними воздушных змеев, модели самолетов, не используйте для игр места вблизи электроустановок и электрооборудования, находящегося под напряжением;

– не разбирайте бытовые электроприборы, включенные в электрическую сеть.

О повреждениях в электросетях, оборванных проводах, поврежденных линиях электропередачи, поломанных дверях или блоках распределительных устройств, создающих опасность для окружающих, немедленно сообщите в Кореличский РЭС либо Кореличскую районную энергогазинспекцию. До прибытия специалистов электрических сетей по возможности примите меры по охране мест повреждений.

Александр ДАНИВКО,

инспектор Кореличской районной энергогазинспекции