ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С током шутки плохи. В начале летних каникул напомните детям об основных правилах электробезопасности

31.05.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Наступают летние каникулы. А это значит, что безопасности детей должно быть уделено пристальное внимание. Зачастую из-за незнания, халатности взрослых, а порой из-за их равнодушия дети получают тяжелые электротравмы и даже погибают от поражения электрическим током.

С током шутки плохи. В начале летних каникул напомните детям об основных правилах электробезопасности

С каждым годом в наших домах увеличивается количество и мощность сложной бытовой техники, несоблюдение правил устройства и безопасной эксплуатации которых создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, может привести к пожарам.

Первоочередная задача взрослых – самим соблюдать эти правила и разъяснять детям опасность, связанную с использованием электрических устройств и приборов, уберечь юных исследователей от ненужного любопытства.

Поэтому хотелось бы еще раз напомнить основные правила электробезопасности:

– не влезайте на опоры воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

– не открывайте двери трансформаторных подстанций и распределительных щитов;

– не заходите за ограждения, где установлено электрооборудование;

– не ловите рыбу под проводами воздушных линий электропередач;

– не играйте под линиями электропередачи, не запускайте рядом с ними воздушных змеев, модели самолетов, не используйте для игр места вблизи электроустановок и электрооборудования, находящегося под напряжением;

– не разбирайте бытовые электроприборы, включенные в электрическую сеть.

О повреждениях в электросетях, оборванных проводах, поврежденных линиях электропередачи, поломанных дверях или блоках распределительных устройств, создающих опасность для окружающих, немедленно сообщите в Кореличский РЭС либо Кореличскую районную энергогазинспекцию. До прибытия специалистов электрических сетей по возможности примите меры по охране мест повреждений.

Александр ДАНИВКО,
инспектор Кореличской районной энергогазинспекции

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наступают летние каникулы. А это значит, что безопасности детей должно быть уделено пристальное внимание. Зачастую из-за незнания, халатности взрослых, а
 
Новости дня
Новости разные
 
На учете в инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД состоят 26 подростков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика