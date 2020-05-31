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Музеи и достопримечательности Парижа постепенно возобновляют работу
Источник материала: ОНТ
Увидеть Париж и сфотографироваться на вершине Эйфелевой башни снова станет возможно. После карантина во Франции возобновляют работу музеи и открываются достопримечательности.
В числе первых посетителей примут Версальский дворец, Шамборский замок и Национальный музей средневековья. Эйфелеву башню и Лувр можно посетить в июле. Но изменились правила. Например, нужно забронировать время посещения музея. Экскурсии организуют таким образом, чтобы избежать скопления посетителей. Для этого многие объекты даже продлят часы работы
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Увидеть Париж и сфотографироваться на вершине Эйфелевой башни снова станет возможно. После карантина во Франции возобновляют работу музеи и открываются...
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