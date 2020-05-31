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С баней и у леса. Почем продаются и как выглядят дачи, близкие к железной дороге

31.05.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из важных критериев при выборе дачи — это хорошее транспортное сообщение, когда добраться до поселка можно независимо от того, есть в семье машина или нет. Идеально, когда рядом, например, есть железная дорога. REALTY.TUT.BY изучил предложения на рынке загородной недвижимости и узнал, почем продаются и как выглядят дачи, расположенные недалеко от железнодорожных станций. В этой подборке самые популярные направления — Брестское и Молодечненское.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Молодечненское направление

Рядом с железнодорожной станцией «Крыжовка» продается дача в СТ «Заподгорье» (12 км от МКАД). Дом сборно-щитовой, обложен кирпичом, обшит сайдингом. Площадь — 40 квадратных метров. Вода — сезонная, туалет на улице. Участок — 4,3 сотки. Цена — 32,6 тысячи рублей, или 13,5 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом с Крыжовкой в СТ «Солнечная поляна — 1» также предлагают дачу. Дом двухэтажный, площадью 85 квадратных метров. Новая открытая веранда площадью 12 квадратных метров, новый туалет и хозблок на участке, газон на всей территории, говорится в объявлении. Отопление печное, вода сезонная. Участок — 4,2 сотки. Цена — 42,2 тысячи рублей, или 17,5 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Здесь же, в СТ «Солнечная поляна — 1», предлагают еще одну дачу. Дом площадью 53 квадратных метра, каркасно-засыпной, обложен кирпичом. Отопление печное. Участок — 4 сотки, с плодовыми деревьями и кустарниками. В хозпостройке оборудована банька с печкой, ванной, подведена вода, выведен сток воды. Цена — 43,2 тысячи рублей, или 17,9 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом со станцией «Зеленое» предлагают дачу в СТ «Сокол». Дом каркасно-засыпной, двухуровневый, площадью 62 квадратных метра. Отопление печное, вода сезонная. Участок — 4,8 сотки. Цена — 55,5 тысячи рублей, или 23 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом со станцией «Вязынка» предлагают дачу в СТ «Вязынка-2» (30 км от МКАД). Дом — деревянный сруб, обшитый вагонкой, площадью 93 квадратных метра. В доме есть печь, камин, санузел; вода заведена в дом. Участок — 8 соток, с беседкой и сараем. Цена — 48 тысяч рублей, или 19,9 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом с железнодорожной станцией «Дубравы» предлагают дачу в СТ «Зеленая дубравушка». Дом двухуровневый, кирпичный. Отопления нет, вода сезонная. Участок — 5 соток, с хозпостройками и теплицей. Цена — 41 тысяча рублей, или 17 тысяч в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Брестское направление:

Рядом со станцией «Отцеда» предлагают дачу в одноименной деревне. Дом деревянный, двухуровневый, с печным отоплением. Участок — 10,5 сотки, с хозпостройками и садом. Продается за 25,3 тысячи рублей, или 10,5 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом со станцией «Колосово» и одноименной деревней предлагают дачный дом площадью 50 квадратных метров, двухуровневый. Отопление печное, санузел на улице. Участок — 6 соток. Продается за 32,6 тысячи рублей, или 13,5 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом со станциями «Энергетик» и «Асино» предлагают дачу в СТ «Зеленый Бор» (47 км от МКАД). Дом деревянный, трехуровневый, цоколь — фундаментные блоки и плиты перекрытия. Площадь — 101 квадратный метр. Отопление печное, в дом заведена вода (бойлер — горячая вода); кухня с мебелью, душевая кабина и санузел в доме. Участок — 8 соток в частной собственности. На участке есть хозпостройки, навес, плодоносящий сад. Цена — 40,8 тысячи рублей, или 16,9 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом с железнодорожной станцией «Пятигорье» предлагают дачу в СТ «Пятигорье-3». Дом блочный, обложен кирпичом, двухуровневый. Площадь — 51 квадратный метр. Вода сезонная, отопление печное. Участок — 6 соток. Цена — 41 тысяча рублей, или 17 тысяч в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Рядом с железнодорожной станцией «Бережа» предлагают дачу в СТ «Генетик» (20 км от МКАД). Дом двухуровневый, деревянный, обшит сайдингом. Площадь — 159 квадратных метров. Отопление печное, вода введена в дом. Участок — 7 соток, с баней, беседкой и хозпостройками. Цена — 96,3 тысячи рублей, или 39,9 тысячи в долларовом эквиваленте.


Фото: realt.by

 
 
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Узнали, почем продаются дачи, расположенные рядом с железнодорожными станциями двух популярных направлений - Молодечненском и Брестском.
 
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