Полезный разговор со спасателями

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Республиканская акция «Не оставляйте детей одних!» в самом разгаре. После отправки полезных «писем счастья» в семьи, где воспитываются маленькие дети, работники Несвижского РОЧС переключились на активное общение с молодыми родителями по телефону.

— Добрый день! Вам звонят из Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Уделите мне несколько минут вашего времени? — такими словами начинают телефонные разговоры несвижские спасатели.





В ходе профилактических бесед они затрагивают важные вопросы, касающиеся безопасности, уделяя особое внимание безопасности детей.

— Помните о том, что пока в вашем доме растут дети, все опасные вещества и предметы нужно в прямом смысле слова держать под замком. Мы рекомендуем вам обойти свой дом еще раз и попытаться взглянуть на него по-новому. Подумайте о каждом предмете и какую опасность он в себе таит. Сделайте свой дом безопасным не только для себя, но и для ваших детей!

«НН».