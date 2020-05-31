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Герой Беларуси
Источник материала: Партизан
Сегодня День рождения у первого белорусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.
Не забудьте поздравить! В Фейсбуке, в Вайбере, в Инстаграмме, кто может – лично.
Никаких официальных званий в своем государстве Алексиевич не имеет. Почета и льгот не удостоена. Но именно Светлана Алексиевич – истинный Герой Беларуси, человек, прославивший нашу страну, нашу культуру, нашу литературу. Наша слава, наша гордость, наш триумф.
Светлана Александровна, живите долго, будьте здоровы и счастливы! Пишите, творите, помогайте думать, помогайте спорить, помогайте верить!
С Днем рождения!
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Сегодня День рождения у первого белорусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.
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