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Герой Беларуси

31.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня День рождения у первого белорусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Герой Беларуси
Не забудьте поздравить! В Фейсбуке, в Вайбере, в Инстаграмме, кто может – лично. 

Никаких официальных званий в своем государстве Алексиевич не имеет. Почета и льгот не удостоена. Но именно Светлана Алексиевич – истинный Герой Беларуси, человек, прославивший нашу страну,  нашу культуру, нашу литературу. Наша слава, наша гордость, наш триумф. 

Светлана Александровна, живите долго,  будьте здоровы и счастливы! Пишите, творите, помогайте думать,  помогайте спорить, помогайте верить!

С Днем рождения! 
 
 
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Сегодня День рождения у первого белорусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.
 
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