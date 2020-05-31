ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минюст рассказал, какие имена самые популярные у белорусов

31.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

К международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, Национальный статистический комитет Республики Беларусь опубликовал статистику, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».




Согласно данным Белстата, в стране каждый год мальчиков рождается больше, чем девочек. В 2019 году появилось на свет 45,2 тыс. мальчиков, девочек – 42,4 тыс. По информации Министерства юстиции, в топ-5 самых популярных мужских имен входят Максим, Артем, Михаил, Александр, Матвей. В топ-5 женских – София, Анна, Мария, Ксения и Анастасия.

В 2019 году от общего количества детей в стране (1 868, 6 тыс.) в городах и поселках городского типа проживали 79,3% человек и соответственно 20,7% — в сельских населенных пунктах.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, Национальный статистический комитет Республики Беларусь опубликовал статистику, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почобут: «Уже не тревожный звоночек для Александра Григорьевича – это колокол»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика