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Почобут: «Уже не тревожный звоночек для Александра Григорьевича – это колокол»

31.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский журналист – о том, что происходило в Гродно после брутального задержания опального блогера.


30 мая, Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

– В Гродно по-прежнему стоит очередь, чтобы оставить свою подпись за Светлану Тихановскую, – написал в субботу Анджей Почобут. – Люди стоят по полтора часа. Иногда каплет дождик... Сколько раз он был непреодолимой преградой на пути белорусской революции? А тут нет. Стоят, некоторые под зонтиками, некоторые, накинув капюшон, и подписывают.


И это несмотря на то, что вчера, в этом месте, жестко работали спецслужбы. Несмотря на то, что двигатель кампании – Сергей Тихановский – арестован. Несмотря на то, что возбудили уголовное дело. И пропаганда об этом объявила.

А расчет ведь был на то, что испугаются, и кампания Тихановской захлебнется. А тут нет. Все наоборот.

Толпы людей, которые пришли на «следующий день» – это уже не тревожный звоночек для Александра Григорьевича, это колокол. И он кричит: «Надоел. Утомил. Замучил. Уйди».
 
Теги: Гродно
 
 
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Известный белорусский журналист – о том, что происходило в Гродно после брутального задержания опального блогера.
 
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