На Земле появляется все больше мест, где человеку не выжить

Источник материала: Вороновская газета





Эксперты заявляют о том, что на планете Земля растет количество мест, которые не пригодны для жизни. По словам специалистов, это происходит из-за глобального потепления, сообщает mir24.tv cо ссылкой на Advances Sciencemag.

Ученые утверждают, что экстремальные температуры наблюдаются в Штатах, Мексике, Пакистане, Персидском заливе и Индии. Там столбики термометров поднимаются до 35 градусов, что является пороговым значением для человека. Ученые в своих выводах опирались на измерения температуры по влажному термометру.

mir24.tv