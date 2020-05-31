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На Земле появляется все больше мест, где человеку не выжить

31.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Земле появляется все больше мест, где человеку не выжить

Эксперты заявляют о том, что на планете Земля растет количество мест, которые не пригодны для жизни. По словам специалистов, это происходит из-за глобального потепления, сообщает mir24.tv cо ссылкой на  Advances Sciencemag.

Ученые утверждают, что экстремальные температуры наблюдаются в Штатах, Мексике, Пакистане, Персидском заливе и Индии. Там столбики термометров поднимаются до 35 градусов, что является пороговым значением для человека. Ученые в своих выводах опирались на измерения температуры по влажному термометру.

mir24.tv

 
 
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Эксперты заявляют о том, что на планете Земля растет количество мест, которые не пригодны для жизни. По словам специалистов, это происходит из-за глобального...
 
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