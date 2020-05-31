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На Земле появляется все больше мест, где человеку не выжить
31.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Эксперты заявляют о том, что
Ученые утверждают, что экстремальные температуры наблюдаются в Штатах, Мексике, Пакистане, Персидском заливе и Индии. Там столбики термометров поднимаются до 35 градусов, что является пороговым значением для человека. Ученые в своих выводах опирались на измерения температуры по влажному термометру.
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Эксперты заявляют о том, что на планете Земля растет количество мест, которые не пригодны для жизни. По словам специалистов, это происходит из-за глобального...
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