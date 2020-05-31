Прогноз по валютам: ждем новой волны роста доллара и евро в начале июня

– На уходящей неделе на внешних валютных рынках основной тенденцией было заметное падение доллара.





Российский рубль также укреплялся. Он чуть-чуть уступил выросшему евро, но значительно укрепился к доллару.





Доллар в России снизился с 71,8 до 70,7 российского рубля, или на 1,5%. Евро вырос с 78,3 до 78,5 российского рубля, или на 0,3%.





При этом белорусский рубль уступил всем валютам, включая падающий доллар.





Доллар за неделю вырос на 0,48%, евро подорожал на 2,29%, российский рубль вырос на 2,01%.





В результате валютная корзина подорожала на 1,6%. Это максимальный недельный рост корзины с конца марта.





Причиной такого роста валюты, вероятнее всего, стала покупка валюты предприятиями. Вряд ли население в условиях падения доходов покупало в серьезных объемах валюту. Эту версию мы сможем проверить уже только в июне. Когда выйдет статистика по покупке - продаже валюты за май.





На наступающей неделе рост иностранных валют, вероятно, продолжится.





Доллар может подорожать за неделю до 2,42 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,74 белорусского рубля. А российский рубль вырастет до 3,48 белорусского рубля за 100 российских, считает Вадим Иосуб.







