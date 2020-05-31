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Лепс дал совет «бедствующим» артистам
Источник материала: ОНТ
Российский исполнитель Григорий Лепс в
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии. Его поддержали певица Валерия и Тарзан. За это их высмеял Сергей Шнуров и пообещал выслать Пригожину сосисок.
Лепс, в свою очередь, напомнил, что люди переживали «и войну, и голод, и холод». Онпосоветовал артистам заниматься своим делом.
Певец также отметил, что ни он, ни Шнуров не жалуются на свое положение.
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Российский исполнитель Григорий Лепс в интервью с Пятым каналом призвал артистов перестать жаловаться на свое бедствующее положение и поработать. Ранее...
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