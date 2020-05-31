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В Минске на неделю отменяют трамваи по трем маршрутам

31.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 по 7 июня в Минске не будут ходить три трамвайных маршрута — № 3, 6, 7, сообщает «Минсктранс».





В качестве компенсации запустят автобус № 907 «Комаровский рынок — Буденного» и временный трамвайный маршрут № 10 «Озеро — пр. Независимости».

Владельцы проездных на трамвай смогут пользоваться автобусом №907 без дополнительной оплаты.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 по 7 июня в Минске не будут ходить три трамвайных маршрута — № 3, 6, 7, сообщает «Минсктранс».
 
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