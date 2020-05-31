Пикет по сбору подписей за Тихановскую проходит возле Комаровки

Сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты Беларуси проходит у Комаровского рынка в Минске, сообщает корреспондент БДГ.

Пикет был назначен на 12 часов, но люди начали собираться намного раньше.

Люди выстроились к столу сборщиков подписей, очередь протянулась до метро. Во дворах стоят машины ОМОна.