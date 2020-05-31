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Пикет по сбору подписей за Тихановскую проходит возле Комаровки
Источник материала: БДГ
Сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты Беларуси проходит у Комаровского рынка в Минске, сообщает корреспондент БДГ.
Пикет был назначен на 12 часов, но люди начали собираться намного раньше.
Люди выстроились к столу сборщиков подписей, очередь протянулась до метро. Во дворах стоят машины ОМОна.
Напомним, задержанного в Гродно Сергея Тихановского и его соратников
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Сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты Беларуси проходит у Комаровского рынка в Минске, сообщает...
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