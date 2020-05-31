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С начала года внешний госдолг сократился, внутренний – вырос

31.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госдолг Беларуси на 1 мая 2020 года составил 50,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,3 млрд рублей, или на 11,9 процента. Об этом сообщил Минфин.

Внешний госдолг по состоянию составил 16,6 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд с учетом курсовых разниц, или на 2,9 процента.

В январе-апреле привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 255,2 млн долларов США: 224,6 млн – правительства и банков России; 15,6 млн – Экспортно-импортного банка Китая; 9,5 млн – МБРР; 5,5 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга в январе-апреле составило 567,3 млн долларов США: 251,6 млн – правительство России; 171,2 млн – банки Китая; 88,3 млн – ЕФСР; 54,2 млн – МБРР; 1,3 млн – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,8 млрд с учетом курсовых разниц, или на 9,5 процента.

В январе-апреле размещено внутренних валютных гособлигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную 189,7 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых гособлигаций на сумму, эквивалентную 230,0 млн долларов и 161,2 млн рублей.
 
 
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Госдолг Беларуси на 1 мая 2020 года составил 50,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,3 млрд рублей, или на 11,9 процента. Об этом сообщил Минфин.
 
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