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Renault снизит объемы выпуска автомобилей и уволит почти 15 тысяч сотрудников
Источник материала: Tut.by
Начавшаяся пандемия и глобальный кризис ускорили процесс преобразования альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На днях новую стратегию работы обнародовала
План Renault предусматривает сокращение расходов более чем на два миллиарда евро за три года, в связи с чем компания будет вынуждена пойти на существенное сокращение штата и снижение мирового объема производства автомобилей. Так, одни только затраты на инженерно-техническое обеспечение планируется уменьшить примерно на 800 миллионов евро благодаря «унификации компонентной базы», то есть новые модели будут создаваться с максимальной унификацией как по архитектуре, так и по кузову с другими членами альянса.
Сообщается также, что Renault приостановит запланированные проекты по расширению производственных мощностей в Марокко и Румынии, проведет «анализ адаптации производства» в России (не исключено закрытие завода в Москве), а также «оптимизирует производственные процессы» во Франции. В частности, речь идет о переоборудовании завода в Дьеппе, где собирают спорткары Alpine, сокращении
Ожидается, что реализация новой программы обойдется Renault примерно в 1,2 миллиарда евро.
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Группа Renault представила план развития на ближайшие три года, предусматривающий сокращение расходов более чем на два миллиарда евро.
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