Renault снизит объемы выпуска автомобилей и уволит почти 15 тысяч сотрудников

Источник материала: Tut.by

Начавшаяся пандемия и глобальный кризис ускорили процесс преобразования альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На днях новую стратегию работы обнародовала Nissan , следом собственный план развития на ближайшие три года представила и Группа Renault (куда, напомним, входит и Lada).





План Renault предусматривает сокращение расходов более чем на два миллиарда евро за три года, в связи с чем компания будет вынуждена пойти на существенное сокращение штата и снижение мирового объема производства автомобилей. Так, одни только затраты на инженерно-техническое обеспечение планируется уменьшить примерно на 800 миллионов евро благодаря «унификации компонентной базы», то есть новые модели будут создаваться с максимальной унификацией как по архитектуре, так и по кузову с другими членами альянса.

Сообщается также, что Renault приостановит запланированные проекты по расширению производственных мощностей в Марокко и Румынии, проведет «анализ адаптации производства» в России (не исключено закрытие завода в Москве), а также «оптимизирует производственные процессы» во Франции. В частности, речь идет о переоборудовании завода в Дьеппе, где собирают спорткары Alpine, сокращении модельного ряда и увольнении около 4600 сотрудников. В остальном мире штат Renault планируется сократить более чем на 10 тысяч человек. Объем выпускаемых Группой Renault (то есть включая дочерние марки Dacia, Lada и Samsung) автомобилей сократится с 4 миллионов в прошлом году до 3,3 миллиона единиц к 2024 году.

Ожидается, что реализация новой программы обойдется Renault примерно в 1,2 миллиарда евро.