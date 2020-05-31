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"Вождь должен править как можно дольше": редактор отдела СБ о выборах

31.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редактор отдела расследований газеты "Беларусь Сегодня" Роман Рудь высказался в фейсбуке о нецелесообразности президентских выборов в Беларуси каждые пять лет, передает "Еврорадио".


Предвыборный пикет претендента в президенты Светланы Тихановской в Минске / Еврорадио

По его мнению, сменяемость власти противоречит славянскому менталитету:

"Это в индивидуалистической Европе пусть играются, а в нашем коллективном, если хотите, племенном сознании, вождь должен править как можно дольше".

Рудь считает 5-летний срок президентства реверансом из 90-х и приводит в пример "провальный путь" Украины: "... там с каждым новым президентом к власти приходят новые группировки, которые начинают рвать страну на куски. Я абсолютно уверен, что единственный правитель, если он добился гражданского мира и более-менее стабильной жизни, сменяться не должен. Законодательно и по-человечески. Назарбаев в пример".


По словам Рудя, настало время прекратить "играться в эти бесконечные выборы, тратиться каждые пять лет, чтобы угодить надзирателям". Мол, "надоевший вождь" должен уйти сам, почувствовав свою слабость, а "насильственные попытки сократить сроки его правления приведут только к насилию". 

Президентстские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента в шестой раз. Он правит страной 26 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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Редактор отдела расследований газеты "Беларусь Сегодня" Роман Рудь высказался в фейсбуке о нецелесообразности президентских выборов в Беларуси каждые пять лет,...
 
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