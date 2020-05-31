|
«Я хочу нормально жить, но доживу ли?» Кто эта пожилая женщина, которая растрогала всех на пикете Тихановского
Источник материала: KYKY>
29 мая в Гродно прошел пикет по сбору подписей за кандидата в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую. Мероприятие закончилось
Галина Филипповна приехала на пикет, что поговорить с Тихановским и у нее получилось, она сказала блогеру: «Сынок мой милый, я тебя люблю безумно за то, что ты поднял народ в борьбе за свое будущее. <...> Я помню 94-й, когда вот в этом здании на ступеньках было отведено место для Лукашенко, когда он избирался на должность президента. Я со студентами пришла посмотреть на будущего президента – он тогда выдвинул лозунг «борьба за коррупцию». Меня это не возмутило, а удивило: такой молодой человек и замахнулся на коррупцию. <...> Он [Лукашенко] ехал из Минска в Гродно на старом «Москвиче». <...> Его первая фраза: «Я совершил героический подвиг – приехал к вам, хотя в меня стреляли». Сегодня мне думается: если бы в него шальная пуля попала бы, наша Беларусь находилась бы в числе передовых стран Западной Европы и наш народ не ощущал бы такую несправедливость, беспредел, издевательство. Я пришла, чтобы сказать вам «огромное спасибо» и низко поклониться. От старшего поколения, от всей молодежи хочу назвать героем вас и всех, кто был рядом с вами, кто был репрессирован. Когда-то все равно придет судья и вынесет им [нынешней власти] страшный приговор. <...> Они должны ответить за развал Беларуси. <...> Если я умру, я буду знать, что наконец-то вдохнула глоток свободы». После этого люди аплодировали женщине.
Видео с полной речью Галины Филипповны начали постить во многих телеграм-каналах с подписью «до слез». Вы можете посмотреть его на YouTube.
Журналисты TUT.by
Благодаря роликам Тихановского женщина увидела, как живут беларусы в деревнях – в нищете. Сама она на материальное положение не жалуется, говорит, что 50 лет трудового стажа обеспечивают ей достойную пенсию, «да и дети помогают». Даже кокетливо рассказывает журналистам, что недавно заказала себе в интернет-магазине новые платья. Но Галина Филипповна не представляет, как живут другие люди ее возраста. Она признается, что много думает о ситуации в стране, о положение экономики и говорит, что недовольна принципами управления. В представлении Галины Филипповны, в будущем Беларусь – это парламентская республика с конституцией 1994-го, где люди выбирают местную власть самостоятельно.
Галина Филипповна рассказала, что в 94-м голосовала за Лукашенко, потому что поверила ему: «Но если тогда кандидат Лукашенко говорил: «Мой народ», то сейчас риторика поменялась. От выборов к выборам росло мое разочарование. Я была поражена. Все время сейчас себя спрашиваю: «Как же мы все дальше будем жить?» – рассказывает женщина.
Сейчас Галина Филипповна следит за избирательной кампанией Тихановского. Родные – сын, внук – не успели застать ее выступление на пикете, но гордятся им и полностью поддерживают.
Галина Филипповна рассказала: «Знаете, я ведь болею, и все мысль крутится, что вот-вот умру. А потом спрашиваю себя: какая у меня гражданская позиция? Что я сделала, чтобы что-то изменить? И так я решила, что должна рассказать всем о том, что чувствую, донести свои мысли и обратиться к народу. Поэтому и попросила отвезти меня на площадь Советскую, где проходят пикеты. Я увидела много молодых людей, которые хотят что-то изменить, которые хотят жить нормально. И я хочу. Доживу, детки?».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)