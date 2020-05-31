«Я хочу нормально жить, но доживу ли?» Кто эта пожилая женщина, которая растрогала всех на пикете Тихановского

Источник материала: KYKY

29 мая в Гродно прошел пикет по сбору подписей за кандидата в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую. Мероприятие закончилось брутальным разгоном, в ходе которого кинематографично пострадал милиционер и был задержан блогер Сергей Тихановский . Но еще до появления милиции на пикете заметили 81-летнюю Галину Филипповну Андрейчик, которая своими словами растрогала вообще всех, кто там был.

Галина Филипповна приехала на пикет, что поговорить с Тихановским и у нее получилось, она сказала блогеру: «Сынок мой милый, я тебя люблю безумно за то, что ты поднял народ в борьбе за свое будущее. <...> Я помню 94-й, когда вот в этом здании на ступеньках было отведено место для Лукашенко, когда он избирался на должность президента. Я со студентами пришла посмотреть на будущего президента – он тогда выдвинул лозунг «борьба за коррупцию». Меня это не возмутило, а удивило: такой молодой человек и замахнулся на коррупцию. <...> Он [Лукашенко] ехал из Минска в Гродно на старом «Москвиче». <...> Его первая фраза: «Я совершил героический подвиг – приехал к вам, хотя в меня стреляли». Сегодня мне думается: если бы в него шальная пуля попала бы, наша Беларусь находилась бы в числе передовых стран Западной Европы и наш народ не ощущал бы такую несправедливость, беспредел, издевательство. Я пришла, чтобы сказать вам «огромное спасибо» и низко поклониться. От старшего поколения, от всей молодежи хочу назвать героем вас и всех, кто был рядом с вами, кто был репрессирован. Когда-то все равно придет судья и вынесет им [нынешней власти] страшный приговор. <...> Они должны ответить за развал Беларуси. <...> Если я умру, я буду знать, что наконец-то вдохнула глоток свободы». После этого люди аплодировали женщине.

Видео с полной речью Галины Филипповны начали постить во многих телеграм-каналах с подписью «до слез». Вы можете посмотреть его на YouTube.

Журналисты TUT.by узнали , кто такая Галина Филипповна и почему она решила выступить на пикете с такой сильной речью. Женщина живет на окраине Гродно. На пенсию вышла только в 2011-м, когда сильно заболела. До этого Галина Филипповна активно преподавала и занималась научной деятельностью – она кандидат экономических наук. Работала и в Купаловском университете, и в медуниверситете, и в других вузах Гродненщины. Читала лекции по политэкономии и экономике. Сейчас, как рассказывает Галина Филипповна, у нее «ноги плохо ходят, пальцы не слушаются», но она старается быть активной. Сын подарил Галине Филипповне планшет. Благодаря ему она узнала про блогера Тихановского и, как сама говорит, стала его сторонницей и преданной фанаткой.

Благодаря роликам Тихановского женщина увидела, как живут беларусы в деревнях – в нищете. Сама она на материальное положение не жалуется, говорит, что 50 лет трудового стажа обеспечивают ей достойную пенсию, «да и дети помогают». Даже кокетливо рассказывает журналистам, что недавно заказала себе в интернет-магазине новые платья. Но Галина Филипповна не представляет, как живут другие люди ее возраста. Она признается, что много думает о ситуации в стране, о положение экономики и говорит, что недовольна принципами управления. В представлении Галины Филипповны, в будущем Беларусь – это парламентская республика с конституцией 1994-го, где люди выбирают местную власть самостоятельно.

Галина Филипповна рассказала, что в 94-м голосовала за Лукашенко, потому что поверила ему: «Но если тогда кандидат Лукашенко говорил: «Мой народ», то сейчас риторика поменялась. От выборов к выборам росло мое разочарование. Я была поражена. Все время сейчас себя спрашиваю: «Как же мы все дальше будем жить?» – рассказывает женщина.

Сейчас Галина Филипповна следит за избирательной кампанией Тихановского. Родные – сын, внук – не успели застать ее выступление на пикете, но гордятся им и полностью поддерживают.

Галина Филипповна рассказала: «Знаете, я ведь болею, и все мысль крутится, что вот-вот умру. А потом спрашиваю себя: какая у меня гражданская позиция? Что я сделала, чтобы что-то изменить? И так я решила, что должна рассказать всем о том, что чувствую, донести свои мысли и обратиться к народу. Поэтому и попросила отвезти меня на площадь Советскую, где проходят пикеты. Я увидела много молодых людей, которые хотят что-то изменить, которые хотят жить нормально. И я хочу. Доживу, детки?».