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Умер трехкратный олимпийский чемпион в спринте Бобби Морроу

31.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трехкратный олимпийский чемпион в спринтерском беге американец Бобби Морроу скончался в возрасте 84 лет.





Он ушел из жизни 30 мая, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Причина смерти не уточняется. 

На Олимпиаде-1956 в Мельбурне Морроу выиграл золотые медали на дистанции 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. 

Лучший результат Морроу на стометровке был 10,52 секунды. 
 
 
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Трехкратный олимпийский чемпион в спринтерском беге американец Бобби Морроу скончался в возрасте 84 лет.
 
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