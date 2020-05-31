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Умер трехкратный олимпийский чемпион в спринте Бобби Морроу
Источник материала: Партизан
Трехкратный олимпийский чемпион в спринтерском беге американец Бобби Морроу скончался в возрасте 84 лет.
Он ушел из жизни 30 мая, сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Причина смерти не уточняется.
На Олимпиаде-1956 в Мельбурне Морроу выиграл золотые медали на дистанции 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров.
Лучший результат Морроу на стометровке был 10,52 секунды.
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Трехкратный олимпийский чемпион в спринтерском беге американец Бобби Морроу скончался в возрасте 84 лет.
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