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ДТП в Поставском районе: Opel врезался в дерево. Двое погибли, один пострадал

31.05.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Поставском районе: Opel врезался в дерево. Двое погибли, один пострадал

В Поставском районе водитель Opel не справился с управлением и врезался в дерево. Два человека погибли, один пострадал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 6 утра 30 мая в деревне Новоселки на ул. Молодежной. 26-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в придорожное дерево.

Водитель и 38-летний пассажир скончались на месте. Второго пассажира 1991 года рождения доставили в больницу. Причины инцидента устанавливаются.

Фото: УВД Витебского облисполкома 

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В Поставском районе водитель Opel не справился с управлением и врезался в дерево. Два человека погибли, один пострадал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского...
 
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