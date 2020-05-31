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ДТП в Поставском районе: Opel врезался в дерево. Двое погибли, один пострадал
Источник материала: ОНТ
В Поставском районе водитель Opel не справился с управлением и врезался в дерево. Два человека погибли, один пострадал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла около 6 утра 30 мая в деревне Новоселки на ул. Молодежной. 26-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в придорожное дерево.
Водитель и 38-летний пассажир скончались на месте. Второго пассажира 1991 года рождения доставили в больницу. Причины инцидента устанавливаются.
Фото: УВД Витебского облисполкома
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В Поставском районе водитель Opel не справился с управлением и врезался в дерево. Два человека погибли, один пострадал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского...
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