Политзаключенный Никита Емельянов переведен на строгий режим тюремного заключения









"Новы Час" . Об этом сообщают его соратники из dissidentby, пишет





Сообщается, что суд, вынесший такое решение, состоялся сегодня — 29 мая 2020 года.





Напомним, 12 февраля 2020 года суд Советского района Минска осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима.





Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал "коктейль Молотова" в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в сквере по соседству.





Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по четырем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14, Часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3.





Никита Емельянов — активист анархистского движения, осужденный 12.02.2020 года судом Советского района г. Минска к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. 27 марта Мингорсуд по апелляционной жалобе уменьшил срок Никите Емельянову – до 4 лет колонии усиленного режима.





Заявление о признании политзаключенным





Хронология преследования





Правовое обоснование позиции «Весны» по уголовному делу Никиты Емельянова и Ивана Комара





Адрес для писем Никите Емельянову: Исправительная колония-2, ул. Сикорского, д. 1, г. Бобруйск, 213800