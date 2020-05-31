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Политзаключенный Никита Емельянов переведен на строгий режим тюремного заключения

31.05.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенный анархист Никита Емельянов переведен на строгий режим тюремного заключения.



Об этом сообщают его соратники из dissidentby, пишет "Новы Час".

Сообщается, что суд, вынесший такое решение, состоялся сегодня — 29 мая 2020 года.

Напомним, 12 февраля 2020 года суд Советского района Минска осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима.

Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал "коктейль Молотова" в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в сквере по соседству.

Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по четырем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14, Часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3.

Никита Емельянов — активист анархистского движения, осужденный 12.02.2020 года судом Советского района г. Минска к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. 27 марта Мингорсуд по апелляционной жалобе уменьшил срок Никите Емельянову – до 4 лет колонии усиленного режима.

Заявление о признании политзаключенным

Хронология преследования


Правовое обоснование позиции «Весны» по уголовному делу Никиты Емельянова и Ивана Комара

Адрес для писем Никите Емельянову: Исправительная колония-2, ул. Сикорского, д. 1, г. Бобруйск, 213800
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключенный анархист Никита Емельянов переведен на строгий режим тюремного заключения.
 
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