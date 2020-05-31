«Батут работает». Илон Маск ответил на давнюю шутку главы «Роскосмоса»

Источник материала: Tut.by

Во время пресс-конференции после первого в истории частного пилотируемого запуска в космос Илон Маск «ответил» Дмитрию Рогозину на его давнюю шутку про доставку американских астронавтов на МКС «с помощью батута». Об этом пишет TJournal.



Фото: wikimedia.org

Вчера вечером, 30 мая, состоялась вторая попытка запустить корабль Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX. Это первый в истории частный пилотируемый запуск в космос, а также первый за девять лет запуск с американской земли — после закрытия программы Space Shuttle доставкой астронавтов США занимался «Роскосмос» на ракетах «Союз».

После этого события NASA и SpaceX дали пресс-конференцию. На ней журналист Reuters спросил, как Россия отреагировала на историческое событие.

Директор NASA Джим Брайденстайн заметил, что пока что лично не разговаривал с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но видел его поздравление со словами о том, что «что это важный день не только для нас, но и для них», и о том, что Россия «верит в сотрудничество» с США. Брайденстайн выразил надежду, что отношения между странами останутся «прочными». Вероятнее всего, директор NASA имел в виду заявление не Рогозина, а исполнительного директора Роскосмоса по космическим программам Сергея Крикалева.

Илон Маск добавил, что «батут работает». А столкнувшись с непониманием некоторых коллег, глава SpaceX добавил, что это «внутренняя шутка».