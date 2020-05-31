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«Батут работает». Илон Маск ответил на давнюю шутку главы «Роскосмоса»
Источник материала: Tut.by
Во время пресс-конференции после первого в истории частного пилотируемого
Вчера вечером, 30 мая,
После этого события NASA и SpaceX
Директор NASA Джим Брайденстайн заметил, что пока что лично не разговаривал с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, но видел его поздравление со словами о том, что «что это важный день не только для нас, но и для них», и о том, что Россия «верит в сотрудничество» с США. Брайденстайн выразил надежду, что отношения между странами останутся «прочными». Вероятнее всего, директор NASA имел в виду
Илон Маск добавил, что «батут работает». А столкнувшись с непониманием некоторых коллег, глава SpaceX добавил, что это «внутренняя шутка».
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